https://ria.ru/20220625/vertolety-1798052724.html
Минобороны показало кадры работы вертолетов по уничтожению техники ВСУ
Минобороны показало кадры работы вертолетов по уничтожению техники ВСУ - РИА Новости, 25.06.2022
Минобороны показало кадры работы вертолетов по уничтожению техники ВСУ
Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:08
2022-06-25T10:08
2022-06-25T11:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
войска воздушно-космической обороны
россия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.Как сообщили в ведомстве, вылеты совершались на разведывательно-ударных вертолетах Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. Для воздушно-наземного прикрытия задачи выполняли специальные вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" с группами огневого прикрытия на борту.Полеты по маршрутам выполнялись на малых и сверхмалых высотах."При выполнении боевых вылетов летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ", — добавили в министерстве.Авиаудары производились кабрированием вертолетов для увеличения угла атаки с дистанции до шести километров 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми ракетами "Вихрь".Экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры украинских войск, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов.
https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html
https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html
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Работа ударных Ка-52 по уничтожению украинской техники. Кадры Минобороны
Работа ударных Ка-52 по уничтожению украинской техники. Кадры Минобороны
2022-06-25T10:08
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PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", войска воздушно-космической обороны, россия
10:08 25.06.2022 (обновлено: 11:25 25.06.2022)
Минобороны показало кадры работы вертолетов по уничтожению техники ВСУ
Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению техники ВСУ