https://ria.ru/20220625/vertolety-1798052724.html

Минобороны показало кадры работы вертолетов по уничтожению техники ВСУ

Минобороны показало кадры работы вертолетов по уничтожению техники ВСУ - РИА Новости, 25.06.2022

Минобороны показало кадры работы вертолетов по уничтожению техники ВСУ

Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:08

2022-06-25T10:08

2022-06-25T11:25

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

войска воздушно-космической обороны

россия

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.Как сообщили в ведомстве, вылеты совершались на разведывательно-ударных вертолетах Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. Для воздушно-наземного прикрытия задачи выполняли специальные вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" с группами огневого прикрытия на борту.Полеты по маршрутам выполнялись на малых и сверхмалых высотах."При выполнении боевых вылетов летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ", — добавили в министерстве.Авиаудары производились кабрированием вертолетов для увеличения угла атаки с дистанции до шести километров 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми ракетами "Вихрь".Экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры украинских войск, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов.

https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html

https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа ударных Ка-52 по уничтожению украинской техники. Кадры Минобороны Работа ударных Ка-52 по уничтожению украинской техники. Кадры Минобороны 2022-06-25T10:08 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", войска воздушно-космической обороны, россия