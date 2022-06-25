https://ria.ru/20220625/valyuta-1798043629.html

Эксперты рассказали, что делать с "токсичной" валютой

Эксперты рассказали, что делать с "токсичной" валютой - РИА Новости, 25.06.2022

Эксперты рассказали, что делать с "токсичной" валютой

Долю сбережений в евро и долларах в текущей ситуации стоит снижать, например вложить средства в активы, которые могут обеспечить доходность, перевести в... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T08:35

2022-06-25T08:35

2022-06-25T08:55

экономика

россия

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Долю сбережений в евро и долларах в текущей ситуации стоит снижать, например вложить средства в активы, которые могут обеспечить доходность, перевести в альтернативные валюты и оставить немного наличных на текущие расходы, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты."В текущих санкционных условиях валютные активы становятся токсичными для банков. Скорее всего, комиссии за содержание валютного счета в ближайшее время получат еще большее распространение, а угроза ввода ограничений на НКЦ в седьмом пакете санкций угрожает возможности свободной конвертации валюты на бирже… В целом мы рекомендуем по возможности снижать долю активов в долларе и евро", - считает персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Михаил Селезнев.Аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев также говорит о токсичности вкладов в долларах и евро для российского инвестора. Причины этому - введение комиссий за обслуживание валютных вкладов и высокие риски их блокировки.Что делать с валютой, которая уже естьПросто держать валюту на своем банковском счете или в виде наличных дома с учетом высоких темпов инфляции в мире не очень эффективно, будь то доллары, евро или юани, обращает внимание Джиоев. Однако он признает, что "наличная валюта сейчас имеет несколько большую ценность, чем безналичная ее форма", так как запрет на поставку банкнот в Россию создает некоторый дефицит наличных долларов и евро в стране."Тем не менее держать все накопления в наличности не стоит; наличные деньги также теряют покупательную способность из-за инфляции", - говорит эксперт, отмечая, что наличность имеет смысл держать для покрытия текущих расходов, например поездки за рубеж. Селезнев добавляет, что клиенты, у которых открыты счета в зарубежных банках, могут перевести часть валюты в зарубежные юрисдикции, а "определенную долю валюты стоит оставить в наличном виде".Куда вложить валютные сбереженияВ первую очередь имеющуюся "токсичную" валюту можно обменять через рубль на альтернативные валюты. Интересным вариантом обмена может быть гонконгский доллар или открытие вклада в юанях в российском банке, который предоставляет такую возможность, считает персональный брокер "БКС Мир инвестиций".Для долгосрочного инвестирования, считает аналитик УК "Альфа-Капитал", "более эффективным инструментом будет покупка реальных активов". Так, рубли, конвертированные из валюты, можно обезопасить, купив на них "эмитентов металлургической или нефтегазовой отрасли", советует Селезнев, отмечая, что "многие из них в будущем способны выплатить дивиденды с двузначной доходностью"."Лучшей стратегией для владельцев валютных депозитов, на наш взгляд, сейчас является покупка активов, способных принести доходность. Например, достаточно безопасным вариантом являются корпоративные еврооблигации российских эмитентов", - добавляет Джиоев.Что касается приобретения валюты в спекулятивных целях, то, по мнению аналитика УК "Альфа-Капитал", в условиях повышенной волатильности рынка и неопределенности это несет высокие риски. "Пока рассчитывать на ослабление рубля не приходится: профицит торгового баланса по-прежнему создает переизбыток валюты на рынке", - заключает Джиоев.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, бкс мир инвестиций