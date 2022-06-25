Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220625/uroven-1798037032.html
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.06.2022
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области еще на две недели – до 9 июля, сообщил губернатор Геннадий Гладков. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T06:59
2022-06-25T06:59
общество
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789412958_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_7eac80b19a648b7e44252951d1cc93ce.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области еще на две недели – до 9 июля, сообщил губернатор Геннадий Гладков."Вчера завершился очередной этап "желтого" уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его еще до 9 июля. Хотел поблагодарить все правоохранительные органы за профессионализм, за то, что они оберегают белгородцев в эту трудную минуту", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220624/obstrely-1797746375.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789412958_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7751b3c9401d9ba8a8dd874a505a8bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область
06:59 25.06.2022
 
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности до 9 июля

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкСобранные после обстрела осколки снаряда на улице в селе Солохи в Белгородской области
Собранные после обстрела осколки снаряда на улице в селе Солохи в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Собранные после обстрела осколки снаряда на улице в селе Солохи в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области еще на две недели – до 9 июля, сообщил губернатор Геннадий Гладков.
"Вчера завершился очередной этап "желтого" уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его еще до 9 июля. Хотел поблагодарить все правоохранительные органы за профессионализм, за то, что они оберегают белгородцев в эту трудную минуту", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Осколок боеприпаса, найденный после обстрела в селе Солохи в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 09:53Специальная военная операция на Украине
Губернатор рассказал о повреждениях из-за обстрелов в Белгородской области
 
ОбществоБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала