https://ria.ru/20220625/uroven-1798037032.html

В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.06.2022

В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области еще на две недели – до 9 июля, сообщил губернатор Геннадий Гладков. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T06:59

2022-06-25T06:59

2022-06-25T06:59

общество

белгородская область

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области еще на две недели – до 9 июля, сообщил губернатор Геннадий Гладков."Вчера завершился очередной этап "желтого" уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его еще до 9 июля. Хотел поблагодарить все правоохранительные органы за профессионализм, за то, что они оберегают белгородцев в эту трудную минуту", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220624/obstrely-1797746375.html

белгородская область

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Максим Горбачев

общество, белгородская область