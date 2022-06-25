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В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.06.2022
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области еще на две недели – до 9 июля, сообщил губернатор Геннадий Гладков. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T06:59
2022-06-25T06:59
2022-06-25T06:59
общество
белгородская область
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области еще на две недели – до 9 июля, сообщил губернатор Геннадий Гладков."Вчера завершился очередной этап "желтого" уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его еще до 9 июля. Хотел поблагодарить все правоохранительные органы за профессионализм, за то, что они оберегают белгородцев в эту трудную минуту", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
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белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности до 9 июля