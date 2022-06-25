20:37 25.06.2022 (обновлено: 21:25 25.06.2022)
ET: ВСУ столкнулись с большой проблемой в Донбассе из-за западного оружия
Economic Times: ВСУ столкнулись с проблемами из-за неумения пользоваться западным оружием
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины оказались в сложной ситуации в Донбассе из-за неумения пользоваться западной военной техникой, пишет индийская газета The Economic Times.
"Оружие в изобилии поставляется Киеву, но ВСУ становится все труднее применять продвинутые образцы. <…> В украинской армии ограниченное количество военнослужащих, обладающих достаточной квалификацией для обращения с ним", — отмечается в публикации.
Как уточнили обозреватели, из-за нехватки обученных кадров часть техники либо уничтожается, либо захватывается российскими войсками. В частности, в результате контрбатарейной борьбы Киев теряет значительное количество американских гаубиц M777.
Процесс адаптации новобранцев стал серьезным препятствием для эффективного использования оружия в бою, заключили журналисты.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал украинской армии.
Киевские власти неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.