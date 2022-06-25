https://ria.ru/20220625/ukraina-1798138813.html

ET: ВСУ столкнулись с большой проблемой в Донбассе из-за западного оружия

ET: ВСУ столкнулись с большой проблемой в Донбассе из-за западного оружия - РИА Новости, 25.06.2022

ET: ВСУ столкнулись с большой проблемой в Донбассе из-за западного оружия

Вооруженные силы Украины оказались в сложной ситуации в Донбассе из-за неумения пользоваться западной военной техникой, пишет индийская газета The Economic... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T20:37

2022-06-25T20:37

2022-06-25T21:25

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донбасс

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины оказались в сложной ситуации в Донбассе из-за неумения пользоваться западной военной техникой, пишет индийская газета The Economic Times.Как уточнили обозреватели, из-за нехватки обученных кадров часть техники либо уничтожается, либо захватывается российскими войсками. В частности, в результате контрбатарейной борьбы Киев теряет значительное количество американских гаубиц M777.Процесс адаптации новобранцев стал серьезным препятствием для эффективного использования оружия в бою, заключили журналисты.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал украинской армии.Киевские власти неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20220625/ukraina-1798109939.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, донбасс, россия, вооруженные силы украины