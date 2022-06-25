https://ria.ru/20220625/ukraina-1798065116.html

Киев получит грант в миллиард евро от Германии

Киев получит грант в миллиард евро от Германии - РИА Новости, 25.06.2022

Киев получит грант в миллиард евро от Германии

Киев получит грант в 1 миллиард евро на "приоритетные расходы" от Германии, сообщил министр финансов Сергей Марченко. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:54

2022-06-25T11:54

2022-06-25T11:54

германия

россия

украина

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Киев получит грант в 1 миллиард евро на "приоритетные расходы" от Германии, сообщил министр финансов Сергей Марченко."Украина получит от Германии грант в 1 миллиард евро для финансирования приоритетных расходов государства. Вчера подписал соглашение с правительством Германии о получении грантового финансирования", - написал Марченко на своей странице в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220624/ssha-1797820253.html

германия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, украина, в мире