https://ria.ru/20220625/ukraina-1798065116.html
Киев получит грант в миллиард евро от Германии
Киев получит грант в миллиард евро от Германии - РИА Новости, 25.06.2022
Киев получит грант в миллиард евро от Германии
Киев получит грант в 1 миллиард евро на "приоритетные расходы" от Германии, сообщил министр финансов Сергей Марченко. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:54
2022-06-25T11:54
2022-06-25T11:54
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украина
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Киев получит грант в 1 миллиард евро на "приоритетные расходы" от Германии, сообщил министр финансов Сергей Марченко."Украина получит от Германии грант в 1 миллиард евро для финансирования приоритетных расходов государства. Вчера подписал соглашение с правительством Германии о получении грантового финансирования", - написал Марченко на своей странице в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220624/ssha-1797820253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, украина, в мире
Киев получит грант в миллиард евро от Германии
Минфин Украины: Киев получит грант в миллиард евро на приоритетные расходы от Германии