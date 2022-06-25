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Киев получит грант в миллиард евро от Германии - РИА Новости, 25.06.2022
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Киев получит грант в миллиард евро от Германии
Киев получит грант в миллиард евро от Германии - РИА Новости, 25.06.2022
Киев получит грант в миллиард евро от Германии
Киев получит грант в 1 миллиард евро на "приоритетные расходы" от Германии, сообщил министр финансов Сергей Марченко. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:54
2022-06-25T11:54
германия
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украина
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Киев получит грант в 1 миллиард евро на "приоритетные расходы" от Германии, сообщил министр финансов Сергей Марченко."Украина получит от Германии грант в 1 миллиард евро для финансирования приоритетных расходов государства. Вчера подписал соглашение с правительством Германии о получении грантового финансирования", - написал Марченко на своей странице в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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германия, россия, украина, в мире
11:54 25.06.2022
 
Киев получит грант в миллиард евро от Германии

Минфин Украины: Киев получит грант в миллиард евро на приоритетные расходы от Германии

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Киев получит грант в 1 миллиард евро на "приоритетные расходы" от Германии, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"Украина получит от Германии грант в 1 миллиард евро для финансирования приоритетных расходов государства. Вчера подписал соглашение с правительством Германии о получении грантового финансирования", - написал Марченко на своей странице в Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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