https://ria.ru/20220625/ukraina-1798061498.html

Украине предрекли двадцатилетнюю дорогу в Евросоюз

Украине предрекли двадцатилетнюю дорогу в Евросоюз - РИА Новости, 25.06.2022

Украине предрекли двадцатилетнюю дорогу в Евросоюз

Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз — политический шаг, за которым может не последовать других действий, заявил корреспондент... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:18

2022-06-25T11:18

2022-06-25T13:32

в мире

эди рама

украина

брюссель

киев

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792159497_0:63:3196:1861_1920x0_80_0_0_f7df71c1ddec5a2979acc3950ff459cf.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз — политический шаг, за которым может не последовать других действий, заявил корреспондент Матье Коаш в эфире французского телеканала BFM TV.Он отметил, что путь к членству в ЕС может разочаровать многих украинцев, поскольку Брюссель не дает Киеву никаких гарантий. Для сравнения Коаш напомнил, как европейцы обсуждали возможность присоединения к союзу балканских государств, находящихся в статусе кандидата десятилетиями."Не нужно долго думать, чтобы понять, что может случиться с Украиной: вчера утром в Брюсселе обсуждали присоединение шести балканских стран. Надо сказать, переговоры прошли неудачно, а пресс-конференцию по итогам этого балканского саммита даже отменили. Эти страны, некоторые из которых приложили огромные усилия для соответствия европейским требованиям, ждут, когда смогут войти в ЕС, уже очень долго. Рекорд принадлежит Северной Македонии, получившей статус кандидата 17 лет назад. Что касается Албании, она ждет восемь лет, и эти страны по-прежнему не видят свет в конце тоннеля", — пояснил репортер.Коаш также привел слова албанского премьер-министра Эди Рама, призвавшего Киев не питать иллюзий о скором членстве в Евросоюзе.Ранее главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. И это лишь первый шаг: Турции аналогичный статус присвоили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии— в 2012-м. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия: это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220625/status-1798026540.html

https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797775847.html

украина

брюссель

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, эди рама, украина, брюссель, киев, евросоюз