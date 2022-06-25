11:18 25.06.2022 (обновлено: 13:32 25.06.2022)
Украине предрекли двадцатилетнюю дорогу в Евросоюз
BFM TV: если Украину и примут в Евросоюз, то только через двадцать лет
© AP Photo / Virginia MayoАкция протеста у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Акция протеста у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз — политический шаг, за которым может не последовать других действий, заявил корреспондент Матье Коаш в эфире французского телеканала BFM TV.
"Не нужно долго думать, чтобы понять, что может случиться с Украиной: вчера утром в Брюсселе обсуждали присоединение шести балканских стран. Надо сказать, переговоры прошли неудачно, а пресс-конференцию по итогам этого балканского саммита даже отменили. Эти страны, некоторые из которых приложили огромные усилия для соответствия европейским требованиям, ждут, когда смогут войти в ЕС, уже очень долго. Рекорд принадлежит Северной Македонии, получившей статус кандидата 17 лет назад. Что касается Албании, она ждет восемь лет, и эти страны по-прежнему не видят свет в конце тоннеля", — пояснил репортер.
Коаш также привел слова албанского премьер-министра Эди Рама, призвавшего Киев не питать иллюзий о скором членстве в Евросоюзе.
"Действительно, этот статус подтвердили абсолютно рекордным числом голосов, но присоединение может занять 15-20 лет, о чем заявил Клеман Бон, министр-делегат по европейским делам. Или, возможно, этого вообще никогда не случится", — подытожил корреспондент.
Ранее главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. И это лишь первый шаг: Турции аналогичный статус присвоили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии— в 2012-м. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия: это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.