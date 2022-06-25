https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html

"Его подставили". Зеленский объявил войну ближайшему окружению

"Его подставили". Зеленский объявил войну ближайшему окружению - РИА Новости, 25.06.2022

"Его подставили". Зеленский объявил войну ближайшему окружению

О том, что Владимир Зеленский хочет снять с должности главы СБУ своего старого друга Ивана Баканова, стало известно в пятницу. Politico ссылается на четверых... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T08:00

2022-06-25T08:00

2022-06-25T08:10

виктор медведчук

петр порошенко

денис денисов

украина

киев

кривой рог

служба безопасности украины

институт стран снг

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Михаил Катков. О том, что Владимир Зеленский хочет снять с должности главы СБУ своего старого друга Ивана Баканова, стало известно в пятницу. Politico ссылается на четверых чиновников, приближенных к президенту, и одного иностранного дипломата. Почему бывший шоумен в трудную минуту утратил доверие к самым, казалось бы, надежным соратникам — в материале РИА Новости."Не знаем, где он"Баканов уже не первый раз в центре скандала. Накануне спецоперации глава СБУ попросту пропал — в офисе президента говорили, что не знают, где он.СМИ предполагали, что высокопоставленный силовик отправился в Германию вместе со своей правой рукой — начальником Главного управления внутренней безопасности СБУ Андреем Наумовым. Тот сбежал из страны за несколько часов до начала спецоперации, а поймали его на границе Сербии и Северной Македонии лишь 7 июня.Наумова подозревают в отмывании денег и шпионаже в пользу России. Вместе с ним задержали гражданина Германии Александра Акста, попавшего под украинские санкции из-за обвинений в контрабанде. В автомобиле нашли 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и два изумруда.Баканова, по всей видимости, с ними не было. Он нашелся раньше: появился перед журналистами в апреле, чтобы рассказать о задержании лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.По легенде украинских силовиков, политик скрылся из-под домашнего ареста сразу после начала боевых действий и пытался покинуть Украину, но сотрудники СБУ его все-таки поймали. Медведчука обвиняют в госизмене и поддержке терроризма из-за того, что он якобы курировал закупки угля в ДНР и ЛНР в 2015-м.По тому же делу проходит экс-президент Петр Порошенко. В начале июня он выехал за границу под предлогом участия в международном форуме и не вернулся."Ноги вытирать не позволю"Баканов и Зеленский дружат с детства. Родились и выросли в Кривом Роге, получили там высшее образование, вместе работали над "Кварталом 95". В 2019-м Баканов возглавил предвыборный штаб Зеленского и сразу после победы стал начальником СБУ. Оппозиция критиковала выбор президента из-за отсутствия у кандидата опыта в спецслужбе, но узы дружбы оказались важнее.По данным источников Politico, первые серьезные сомнения в профпригодности Баканова возникли у Зеленского после того, как российская армия выбила части ВСУ из Херсона. Президент тогда понял, что руководство СБУ, мягко говоря, не справляется со своими обязанностями.Украинские власти прямо утверждали, что потеряли город из-за предательства в рядах Службы безопасности. В частности, начальник Херсонского управления ведомства генерал Сергей Криворучко якобы приказал своим офицерам эвакуироваться.При этом, как уверяли в Киеве, его помощник полковник Игорь Садохин повел наступающие российские войска в обход минных полей и корректировал удары авиации. Кроме того, сотрудники СБУ по какой-то причине не взорвали Антоновский мост через Днепр, что упростило взятие Херсона.Не удержался тогда в должности и глава СБУ по Харьковской области Роман Дудин. Зеленский обвинил силовика в том, что он "не работал и думал только о себе". Дудин, возглавлявший областное управление с 2020 года, потребовал от президента публичных извинений."Никому никогда не позволял вытирать о себя ноги, хоть это президент, хоть обыкновенный гражданин", — заявил он. Силовик уверен: его уволили из-за интриг губернатора Харьковщины Олега Синегубова.В свою очередь, жители Харькова рассказывали украинским СМИ, что с первых дней спецоперации сотрудники СБУ покрывали мародеров и пытались арестовать сотрудников областной администрации, с которой у Дудина был конфликт. Вакханалию остановили якобы только после вмешательства Зеленского.Нет компетенцийПо мнению экспертов, состояние Службы безопасности негативно влияет на весь государственный аппарат. Даже в высших эшелонах власти ходят слухи о том, что команда президента не обладает должными компетенциями.Во главе СБУ можно было поставить человека, который не имел никакого отношения к спецслужбам, но не замечать его профнепригодности на протяжении трех лет — как минимум преступная халатность, указывает глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов."Президент Украины слишком поздно понял, что СБУ развалена и не может отвечать за безопасность страны, — добавляет эксперт. — Поэтому он предпринимает попытки на ходу перестроить ведомство".Опрошенные РИА Новости специалисты подчеркивают: во власть вместе с Зеленским пришли не государственные деятели, а профессиональные медийщики. Они пока не разбегаются в разные стороны, но уже оглядываются по сторонам в поисках удобной возможности. Превращать российско-украинский конфликт в развлекательное шоу кое-как удается, однако проводить управленческие реформы эти люди неспособны."Они не обладают стратегическим видением развития государства и сами себя воспринимают как временщиков. Но нанести еще больше вреда Украине у них не получится. Советы президенту дают не его друзья, а иностранные кураторы. Так что качество ближнего круга Зеленского не имеет большого значения. В противном случае Киев уже перестал бы сопротивляться", — говорит замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.Все своиПозорили Зеленского и другие коллеги по "Кварталу". Например, приятель президента Евгений Кошевой сообщил согражданам, что не пойдет в армию, поскольку не умеет воевать и переживает, что его в первый же день пристрелит снайпер. При этом Кошевой не собирается бежать за границу или прятаться от мобилизации внутри Украины, потому что знает: друга Зеленского беда обойдет стороной.Бывший актер "Квартала" Юрий Корявченков, выступавший в образе Юзика, три года назад стал депутатом Верховной рады. Зеленский доверил ему курировать проект "Большая стройка". Юзик быстро пристроил туда своего брата Сергея — владельца компании "Рыжевский гранитный карьер".При помощи государственных заказов родственник продал щебня на два миллиарда гривен (свыше 67 миллионов долларов). Братья Корявченковы тоже на фронт не собираются. В последний раз Юзик появлялся в украинских СМИ 23 февраля — говорил о способности Кривого Рога противостоять осаде.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html

https://ria.ru/20220616/smi-1795436082.html

https://ria.ru/20220604/ukraina-1792693950.html

украина

киев

кривой рог

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виктор медведчук, петр порошенко, денис денисов, украина, киев, кривой рог, служба безопасности украины, институт стран снг, верховная рада украины, владимир зеленский, иван баканов