08:00 25.06.2022 (обновлено: 08:10 25.06.2022)
"Его подставили". Зеленский объявил войну ближайшему окружению
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский в Харьковской области
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Михаил Катков. О том, что Владимир Зеленский хочет снять с должности главы СБУ своего старого друга Ивана Баканова, стало известно в пятницу. Politico ссылается на четверых чиновников, приближенных к президенту, и одного иностранного дипломата. Почему бывший шоумен в трудную минуту утратил доверие к самым, казалось бы, надежным соратникам — в материале РИА Новости.
"Не знаем, где он"
Баканов уже не первый раз в центре скандала. Накануне спецоперации глава СБУ попросту пропал — в офисе президента говорили, что не знают, где он.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов
Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов
СМИ предполагали, что высокопоставленный силовик отправился в Германию вместе со своей правой рукой — начальником Главного управления внутренней безопасности СБУ Андреем Наумовым. Тот сбежал из страны за несколько часов до начала спецоперации, а поймали его на границе Сербии и Северной Македонии лишь 7 июня.
Наумова подозревают в отмывании денег и шпионаже в пользу России. Вместе с ним задержали гражданина Германии Александра Акста, попавшего под украинские санкции из-за обвинений в контрабанде. В автомобиле нашли 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и два изумруда.
Баканова, по всей видимости, с ними не было. Он нашелся раньше: появился перед журналистами в апреле, чтобы рассказать о задержании лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.
По легенде украинских силовиков, политик скрылся из-под домашнего ареста сразу после начала боевых действий и пытался покинуть Украину, но сотрудники СБУ его все-таки поймали. Медведчука обвиняют в госизмене и поддержке терроризма из-за того, что он якобы курировал закупки угля в ДНР и ЛНР в 2015-м.
По тому же делу проходит экс-президент Петр Порошенко. В начале июня он выехал за границу под предлогом участия в международном форуме и не вернулся.
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"Ноги вытирать не позволю"
Баканов и Зеленский дружат с детства. Родились и выросли в Кривом Роге, получили там высшее образование, вместе работали над "Кварталом 95". В 2019-м Баканов возглавил предвыборный штаб Зеленского и сразу после победы стал начальником СБУ. Оппозиция критиковала выбор президента из-за отсутствия у кандидата опыта в спецслужбе, но узы дружбы оказались важнее.
По данным источников Politico, первые серьезные сомнения в профпригодности Баканова возникли у Зеленского после того, как российская армия выбила части ВСУ из Херсона. Президент тогда понял, что руководство СБУ, мягко говоря, не справляется со своими обязанностями.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЦеремония возложения цветов к Вечному огню в День памяти и скорби в Парке Славы в Херсоне
Церемония возложения цветов к Вечному огню в День памяти и скорби в Парке Славы в Херсоне
Украинские власти прямо утверждали, что потеряли город из-за предательства в рядах Службы безопасности. В частности, начальник Херсонского управления ведомства генерал Сергей Криворучко якобы приказал своим офицерам эвакуироваться.
При этом, как уверяли в Киеве, его помощник полковник Игорь Садохин повел наступающие российские войска в обход минных полей и корректировал удары авиации. Кроме того, сотрудники СБУ по какой-то причине не взорвали Антоновский мост через Днепр, что упростило взятие Херсона.
Не удержался тогда в должности и глава СБУ по Харьковской области Роман Дудин. Зеленский обвинил силовика в том, что он "не работал и думал только о себе". Дудин, возглавлявший областное управление с 2020 года, потребовал от президента публичных извинений.
"Никому никогда не позволял вытирать о себя ноги, хоть это президент, хоть обыкновенный гражданин", — заявил он. Силовик уверен: его уволили из-за интриг губернатора Харьковщины Олега Синегубова.
В свою очередь, жители Харькова рассказывали украинским СМИ, что с первых дней спецоперации сотрудники СБУ покрывали мародеров и пытались арестовать сотрудников областной администрации, с которой у Дудина был конфликт. Вакханалию остановили якобы только после вмешательства Зеленского.
Нет компетенций
По мнению экспертов, состояние Службы безопасности негативно влияет на весь государственный аппарат. Даже в высших эшелонах власти ходят слухи о том, что команда президента не обладает должными компетенциями.
Во главе СБУ можно было поставить человека, который не имел никакого отношения к спецслужбам, но не замечать его профнепригодности на протяжении трех лет — как минимум преступная халатность, указывает глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
"Президент Украины слишком поздно понял, что СБУ развалена и не может отвечать за безопасность страны, — добавляет эксперт. — Поэтому он предпринимает попытки на ходу перестроить ведомство".
Опрошенные РИА Новости специалисты подчеркивают: во власть вместе с Зеленским пришли не государственные деятели, а профессиональные медийщики. Они пока не разбегаются в разные стороны, но уже оглядываются по сторонам в поисках удобной возможности. Превращать российско-украинский конфликт в развлекательное шоу кое-как удается, однако проводить управленческие реформы эти люди неспособны.
"Они не обладают стратегическим видением развития государства и сами себя воспринимают как временщиков. Но нанести еще больше вреда Украине у них не получится. Советы президенту дают не его друзья, а иностранные кураторы. Так что качество ближнего круга Зеленского не имеет большого значения. В противном случае Киев уже перестал бы сопротивляться", — говорит замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Все свои
Позорили Зеленского и другие коллеги по "Кварталу". Например, приятель президента Евгений Кошевой сообщил согражданам, что не пойдет в армию, поскольку не умеет воевать и переживает, что его в первый же день пристрелит снайпер. При этом Кошевой не собирается бежать за границу или прятаться от мобилизации внутри Украины, потому что знает: друга Зеленского беда обойдет стороной.
Бывший актер "Квартала" Юрий Корявченков, выступавший в образе Юзика, три года назад стал депутатом Верховной рады. Зеленский доверил ему курировать проект "Большая стройка". Юзик быстро пристроил туда своего брата Сергея — владельца компании "Рыжевский гранитный карьер".
При помощи государственных заказов родственник продал щебня на два миллиарда гривен (свыше 67 миллионов долларов). Братья Корявченковы тоже на фронт не собираются. В последний раз Юзик появлялся в украинских СМИ 23 февраля — говорил о способности Кривого Рога противостоять осаде.
© Студия Квартал-95/Леополис, 2012Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона"
© Студия Квартал-95/Леополис, 2012
Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона"