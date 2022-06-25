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Asia Times: США и НАТО оказались перед лицом двух угроз из-за Украины - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/ugroza-1798091946.html
Asia Times: США и НАТО оказались перед лицом двух угроз из-за Украины
Asia Times: США и НАТО оказались перед лицом двух угроз из-за Украины - РИА Новости, 25.06.2022
Asia Times: США и НАТО оказались перед лицом двух угроз из-за Украины
Арсеналы оружия у западных стран сокращаются и быстро восполнить их не удастся, что несет серьезные угрозы для США и союзников по НАТО, уверен аналитик Asia... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:18
2022-06-25T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нато
украина
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Арсеналы оружия у западных стран сокращаются и быстро восполнить их не удастся, что несет серьезные угрозы для США и союзников по НАТО, уверен аналитик Asia Times Стивен Брайен.Автор заявил, что США вместе с союзниками способны участвовать в коротких военных конфликтах, однако длительные боевые действия разоряют их арсеналы, а на их восстановление требуется много времени.Брайен напомнил о ситуации в годы Второй мировой войны: тогда США пришлось в срочном порядке решать проблему с поставками вооружений. Президент объявил чрезвычайное положение и перевел всю промышленность на военные рельсы. В результате с 1940 по 1945 год на Америку пришлось две трети поставок союзникам, включая СССР и Китай. Всего Штаты произвели почти 300 тысяч самолетов, 200 тысяч единиц артиллерии и 86 тысяч танков. С аналогичным вызовом тогда столкнулся и СССР: ему пришлось эвакуировать за тысячи километров военные заводы с запада страны.Сейчас же ситуация сильно изменилась. Западные страны покупают оружие время от времени, а не постоянно. Заводы работают не непрерывно, а только при наличии заказов. В остальное время предприятия стоят, а их поставщики либо приостанавливают деятельность, либо переключаются на другие проекты.Брайен заявил, что США вместе с союзниками оказались перед двумя большими опасностями. Первая — затягивание украинского кризиса.Производители не успеют за спросом и для боевых действий на большой территории придется оперировать малым количеством оружия, предупредил аналитик. При этом он подчеркнул, что пока изменения положения не предвидится — преодолеть дефицит в ближайшие годы не получится.Вторая угроза — риск боевых действий в Азии, например в Корее или на Тайване.Он также напомнил, что Америка предупредила о невозможности поставить некоторые виды оружия Тайваню.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.
https://ria.ru/20220624/oruzhie-1797721891.html
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в мире, сша, нато, украина
15:18 25.06.2022 (обновлено: 17:50 25.06.2022)
 
Asia Times: США и НАТО оказались перед лицом двух угроз из-за Украины

Asia Times: США и НАТО оказались перед лицом двух больших угроз из-за Украины

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Арсеналы оружия у западных стран сокращаются и быстро восполнить их не удастся, что несет серьезные угрозы для США и союзников по НАТО, уверен аналитик Asia Times Стивен Брайен.
Автор заявил, что США вместе с союзниками способны участвовать в коротких военных конфликтах, однако длительные боевые действия разоряют их арсеналы, а на их восстановление требуется много времени.
Брайен напомнил о ситуации в годы Второй мировой войны: тогда США пришлось в срочном порядке решать проблему с поставками вооружений. Президент объявил чрезвычайное положение и перевел всю промышленность на военные рельсы. В результате с 1940 по 1945 год на Америку пришлось две трети поставок союзникам, включая СССР и Китай. Всего Штаты произвели почти 300 тысяч самолетов, 200 тысяч единиц артиллерии и 86 тысяч танков. С аналогичным вызовом тогда столкнулся и СССР: ему пришлось эвакуировать за тысячи километров военные заводы с запада страны.
Сейчас же ситуация сильно изменилась. Западные страны покупают оружие время от времени, а не постоянно. Заводы работают не непрерывно, а только при наличии заказов. В остальное время предприятия стоят, а их поставщики либо приостанавливают деятельность, либо переключаются на другие проекты.
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Брайен заявил, что США вместе с союзниками оказались перед двумя большими опасностями. Первая — затягивание украинского кризиса.
"Им просто не хватит арсенала для того, чтобы продолжать в такой же манере поддерживать Украину", — пояснил автор.
Производители не успеют за спросом и для боевых действий на большой территории придется оперировать малым количеством оружия, предупредил аналитик. При этом он подчеркнул, что пока изменения положения не предвидится — преодолеть дефицит в ближайшие годы не получится.
Вторая угроза — риск боевых действий в Азии, например в Корее или на Тайване.
"Это станет почти непосильной ношей для США. Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов", — заявил обозреватель.
Он также напомнил, что Америка предупредила о невозможности поставить некоторые виды оружия Тайваню.
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На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.
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