https://ria.ru/20220625/ugroza-1798091946.html

Asia Times: США и НАТО оказались перед лицом двух угроз из-за Украины

Asia Times: США и НАТО оказались перед лицом двух угроз из-за Украины - РИА Новости, 25.06.2022

Asia Times: США и НАТО оказались перед лицом двух угроз из-за Украины

Арсеналы оружия у западных стран сокращаются и быстро восполнить их не удастся, что несет серьезные угрозы для США и союзников по НАТО, уверен аналитик Asia... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T15:18

2022-06-25T15:18

2022-06-25T17:50

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Арсеналы оружия у западных стран сокращаются и быстро восполнить их не удастся, что несет серьезные угрозы для США и союзников по НАТО, уверен аналитик Asia Times Стивен Брайен.Автор заявил, что США вместе с союзниками способны участвовать в коротких военных конфликтах, однако длительные боевые действия разоряют их арсеналы, а на их восстановление требуется много времени.Брайен напомнил о ситуации в годы Второй мировой войны: тогда США пришлось в срочном порядке решать проблему с поставками вооружений. Президент объявил чрезвычайное положение и перевел всю промышленность на военные рельсы. В результате с 1940 по 1945 год на Америку пришлось две трети поставок союзникам, включая СССР и Китай. Всего Штаты произвели почти 300 тысяч самолетов, 200 тысяч единиц артиллерии и 86 тысяч танков. С аналогичным вызовом тогда столкнулся и СССР: ему пришлось эвакуировать за тысячи километров военные заводы с запада страны.Сейчас же ситуация сильно изменилась. Западные страны покупают оружие время от времени, а не постоянно. Заводы работают не непрерывно, а только при наличии заказов. В остальное время предприятия стоят, а их поставщики либо приостанавливают деятельность, либо переключаются на другие проекты.Брайен заявил, что США вместе с союзниками оказались перед двумя большими опасностями. Первая — затягивание украинского кризиса.Производители не успеют за спросом и для боевых действий на большой территории придется оперировать малым количеством оружия, предупредил аналитик. При этом он подчеркнул, что пока изменения положения не предвидится — преодолеть дефицит в ближайшие годы не получится.Вторая угроза — риск боевых действий в Азии, например в Корее или на Тайване.Он также напомнил, что Америка предупредила о невозможности поставить некоторые виды оружия Тайваню.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.

https://ria.ru/20220624/oruzhie-1797721891.html

https://ria.ru/20220617/tramp-1796363773.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

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в мире, сша, нато, украина