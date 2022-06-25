https://ria.ru/20220625/turbiny-1798025506.html

Посол России прокомментировал вопрос поставок турбин для "Северного потока"

Посол России прокомментировал вопрос поставок турбин для "Северного потока" - РИА Новости, 25.06.2022

Посол России прокомментировал вопрос поставок турбин для "Северного потока"

Россия не участвует в диалоге между Германией и Канадой по поводу поставок оборудования для газопровода "Северный поток", которые оказались заблокированы из-за... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T00:52

2022-06-25T00:52

2022-06-25T07:28

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Россия не участвует в диалоге между Германией и Канадой по поводу поставок оборудования для газопровода "Северный поток", которые оказались заблокированы из-за санкций, заявил РИА Новости российский посол в Канаде Олег Степанов."Газпром" ранее сократил прокачку газа по "Северному потоку", сославшись на то, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой компании Siemens.Посол отметил, что не видит необходимости "становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств". В настоящее время нашей роли я не вижу просто", - добавил он.С 16 июня "Газпром" сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах. В Siemens объясняют задержку с поставками оборудования санкциями, которые Канада ввела против России из-за конфликта на Украине. Правительства Канады и Германии говорят, что обсуждают ситуацию в поисках решения.В целом сейчас действуют два маршрута поставок российского газа в Европу: 42 миллиона кубометров в сутки через Украину и 67 миллионов — через "Северный поток".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220623/turbiny-1797445345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

канада, россия, германия, газпром, в мире