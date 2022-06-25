00:52 25.06.2022 (обновлено: 07:28 25.06.2022)
Посол России прокомментировал вопрос поставок турбин для "Северного потока"
Посол Степанов: Россия не ведет диалог с Канадой по поводу турбин для "Северного потока"
Газопровод "Северный поток". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Россия не участвует в диалоге между Германией и Канадой по поводу поставок оборудования для газопровода "Северный поток", которые оказались заблокированы из-за санкций, заявил РИА Новости российский посол в Канаде Олег Степанов.
"Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос – в первую очередь проблема между Канадой и Германией. Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами", - сказал Степанов.
Посол отметил, что не видит необходимости "становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств". В настоящее время нашей роли я не вижу просто", - добавил он.
С 16 июня "Газпром" сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах. В Siemens объясняют задержку с поставками оборудования санкциями, которые Канада ввела против России из-за конфликта на Украине. Правительства Канады и Германии говорят, что обсуждают ситуацию в поисках решения.
В целом сейчас действуют два маршрута поставок российского газа в Европу: 42 миллиона кубометров в сутки через Украину и 67 миллионов — через "Северный поток".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.