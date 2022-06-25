https://ria.ru/20220625/tseny-1798121096.html

Путин заявил, что участники БРИКС озабочены ростом цен на продовольствие

Путин заявил, что участники БРИКС озабочены ростом цен на продовольствие - РИА Новости, 25.06.2022

Путин заявил, что участники БРИКС озабочены ростом цен на продовольствие

Участники саммита БРИКС, который прошел 23-24 июня, высказывали озабоченности в связи с ростом цен на продовольствие и перебоями поставок удобрений, заявил... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:36

2022-06-25T18:36

2022-06-25T18:36

экономика

александр лукашенко

брикс

россия

белоруссия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Участники саммита БРИКС, который прошел 23-24 июня, высказывали озабоченности в связи с ростом цен на продовольствие и перебоями поставок удобрений, заявил президент РФ Владимир Путин."Я бы хотел вас проинформировать о ходе и результате дискуссии с коллегами в рамках объединения БРИКС. Многие из выступавших высказывали озабоченности, связанные с перебоями поставок продовольствия, ростом цен на продовольствие на мировых рынках и удобрения, имея в виду, что Россия и Белоруссия являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок", - сказал Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20220623/briks-1797655817.html

россия

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экономика, александр лукашенко, брикс, россия, белоруссия