https://ria.ru/20220625/tramp-1798033231.html
Трамп прокомментировал решение Верховного суда США по абортам
Трамп прокомментировал решение Верховного суда США по абортам - РИА Новости, 25.06.2022
Трамп прокомментировал решение Верховного суда США по абортам
Бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности, самой большой победой для... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T05:00
2022-06-25T05:00
2022-06-25T10:26
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности, самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его решению номинировать трёх из девяти действующих судей высшей инстанции.Ранее с резкой критикой в адрес решения Верховного суда выступил действующий президент США Джо Байден. В своем выступлении он также обратил внимание на судей, выдвинутых Трампом в период его пребывания в должности президента. По словам Байдена, именно они были в центре решения "перевернуть норму закона и уничтожить фундаментальное право женщин" в США.Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать данный вопрос.Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, сша
05:00 25.06.2022 (обновлено: 10:26 25.06.2022)
Трамп прокомментировал решение Верховного суда США по абортам
Трамп назвал решение Верховного суда США по праву на аборты величайшей победой для жизни
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности, самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его решению номинировать трёх из девяти действующих судей высшей инстанции.
"Сегодняшнее решение (Верховного суда) является наибольшей победой для жизни в поколении, наряду с другими недавно принятыми решениями, которые стали возможны только благодаря тому, что я сделал всё обещанное, включая номинирование и включение трёх очень уважаемых и сильных защитников конституции в Верховный суд США", - заявил он.
Ранее с резкой критикой в адрес решения Верховного суда выступил действующий президент США Джо Байден
. В своем выступлении он также обратил внимание на судей, выдвинутых Трампом в период его пребывания в должности президента. По словам Байдена, именно они были в центре решения "перевернуть норму закона и уничтожить фундаментальное право женщин" в США.
Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать данный вопрос.
Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.