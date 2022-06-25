https://ria.ru/20220625/tramp-1798033231.html

Трамп прокомментировал решение Верховного суда США по абортам

Трамп прокомментировал решение Верховного суда США по абортам - РИА Новости, 25.06.2022

Трамп прокомментировал решение Верховного суда США по абортам

Бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности, самой большой победой для... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T05:00

2022-06-25T05:00

2022-06-25T10:26

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности, самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его решению номинировать трёх из девяти действующих судей высшей инстанции.Ранее с резкой критикой в адрес решения Верховного суда выступил действующий президент США Джо Байден. В своем выступлении он также обратил внимание на судей, выдвинутых Трампом в период его пребывания в должности президента. По словам Байдена, именно они были в центре решения "перевернуть норму закона и уничтожить фундаментальное право женщин" в США.Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать данный вопрос.Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

https://ria.ru/20220625/nyu-york-1798030501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша