https://ria.ru/20220625/testirovanie-1798044511.html

Вирусолог призвал тестировать прибывающих в Россию на оспу обезьян

Вирусолог призвал тестировать прибывающих в Россию на оспу обезьян - РИА Новости, 25.06.2022

Вирусолог призвал тестировать прибывающих в Россию на оспу обезьян

Всех людей, прибывающих в Россию из-за рубежа с признаками инфекционного заболевания, нужно тестировать на вирус оспы обезьян, особенно следить за прибывающими... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T08:57

2022-06-25T08:57

2022-06-25T08:57

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

оспа обезьян

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НОВОСИБИРСК, 25 июн – РИА Новости. Всех людей, прибывающих в Россию из-за рубежа с признаками инфекционного заболевания, нужно тестировать на вирус оспы обезьян, особенно следить за прибывающими различными путями из Африки, считает вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.Специалист пояснил, что в вопросе попадания вируса в Россию в международных железнодорожных, морских и автомобильных перевозках заложен "огромный элемент неопределенности"."Заключается он в том, что у нас, судя по всему, не налажено отслеживание людей, которые прибывают из Африки в Россию. Дело в том, что сейчас очень много окружных путей для прибывающих в Россию людей. Люди приезжают из-за рубежа и через Северную Европу, и через Турцию, и через республики Центральной Азии, и дальневосточные страны, и так далее. А ведь можно было бы сделать краткий опросник и на въезде в страну это делать. Может, оно так и делается, но ведь рядовому человеку об этом не известно", - сказал Нетесов РИА Новости.Он также отметил, что в Европе распространение оспы обезьян в основном произошло через сообщества ЛГБТ, однако остановить прибытие людей из таких сообществ в Россию вряд ли удастся."Что реально и надо сделать - и думаю, что это уже делается… У всех людей с какими-то признаки инфекционного заболевания необходимо брать пробу на ПЦР-тест на ДНК вируса оспы обезьян или пробу на антигенный тест на маркеры к этому же вирусу. Этот тест можно сделать реально в течение суток и изолировать человека, если ответ положительный", - сказал эксперт.Ученый отметил, что риски появления в России оспы обезьян можно было бы рассчитать хотя бы приблизительно, если знать параметры, которые в принципе измеримы, однако сейчас их значения очень трудно получить."Мы ведь не знаем, сколько людей в день прилетают в Россию из Африки и где они сейчас. Неизвестно также, летают ли сейчас граждане России в Нигерию и когда они возвращаются. А Нигерия - основной мировой рассадник вируса оспы обезьян. Для оценки рисков нужно много этих и других параметров пассажиров", - сказал он, отметив, что эти данные можно получить у авиаперевозчиков, погранслужб, Роспотребнадзора и других структур.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила ВОЗ опубликовать данные об особенностях ситуации по оспе обезьян, отметив, что надо говорить людям о путях передачи болезни.

https://ria.ru/20220625/evropeytsy-1798005131.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, оспа обезьян