https://ria.ru/20220625/strelba-1798050465.html

Полиция расследует стрельбу в Осло как теракт

Полиция расследует стрельбу в Осло как теракт - РИА Новости, 25.06.2022

Полиция расследует стрельбу в Осло как теракт

Полиция расследует инцидент со стрельбой в Осло, в результате которой двое погибли и более 10 человек были ранены, как теракт, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T09:42

2022-06-25T09:42

2022-06-25T09:42

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МУРМАНСК, 25 июн – РИА Новости. Полиция расследует инцидент со стрельбой в Осло, в результате которой двое погибли и более 10 человек были ранены, как теракт, говорится в сообщении ведомства."Полиция задержала предполагаемого преступника. Произошедшее расследуется как теракт", - говорится в заявлении полиции.В ведомстве создан штаб для расследования преступления.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения. Подозреваемый в стрельбе задержан.

https://ria.ru/20220623/terakt-1797620344.html

норвегия

осло

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, норвегия, осло