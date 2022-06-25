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Полиция расследует стрельбу в Осло как теракт - РИА Новости, 25.06.2022
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Полиция расследует стрельбу в Осло как теракт
Полиция расследует стрельбу в Осло как теракт - РИА Новости, 25.06.2022
Полиция расследует стрельбу в Осло как теракт
Полиция расследует инцидент со стрельбой в Осло, в результате которой двое погибли и более 10 человек были ранены, как теракт, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:42
2022-06-25T09:42
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осло
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МУРМАНСК, 25 июн – РИА Новости. Полиция расследует инцидент со стрельбой в Осло, в результате которой двое погибли и более 10 человек были ранены, как теракт, говорится в сообщении ведомства."Полиция задержала предполагаемого преступника. Произошедшее расследуется как теракт", - говорится в заявлении полиции.В ведомстве создан штаб для расследования преступления.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения. Подозреваемый в стрельбе задержан.
https://ria.ru/20220623/terakt-1797620344.html
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в мире, норвегия, осло
09:42 25.06.2022
 
Полиция расследует стрельбу в Осло как теракт

Норвежская полиция расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт

© AFP 2022 / Javad ParsaПолиция на месте стрельбы в центре Осло
Полиция на месте стрельбы в центре Осло - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / Javad Parsa
Полиция на месте стрельбы в центре Осло
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 25 июн – РИА Новости. Полиция расследует инцидент со стрельбой в Осло, в результате которой двое погибли и более 10 человек были ранены, как теракт, говорится в сообщении ведомства.
"Полиция задержала предполагаемого преступника. Произошедшее расследуется как теракт", - говорится в заявлении полиции.
В ведомстве создан штаб для расследования преступления.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения. Подозреваемый в стрельбе задержан.
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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