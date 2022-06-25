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Полиция расследует стрельбу в Осло как теракт
Полиция расследует стрельбу в Осло как теракт - РИА Новости, 25.06.2022
Полиция расследует стрельбу в Осло как теракт
Полиция расследует инцидент со стрельбой в Осло, в результате которой двое погибли и более 10 человек были ранены, как теракт, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:42
2022-06-25T09:42
2022-06-25T09:42
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МУРМАНСК, 25 июн – РИА Новости. Полиция расследует инцидент со стрельбой в Осло, в результате которой двое погибли и более 10 человек были ранены, как теракт, говорится в сообщении ведомства."Полиция задержала предполагаемого преступника. Произошедшее расследуется как теракт", - говорится в заявлении полиции.В ведомстве создан штаб для расследования преступления.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения. Подозреваемый в стрельбе задержан.
https://ria.ru/20220623/terakt-1797620344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, осло
Полиция расследует стрельбу в Осло как теракт
Норвежская полиция расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт
МУРМАНСК, 25 июн – РИА Новости. Полиция расследует инцидент со стрельбой в Осло, в результате которой двое погибли и более 10 человек были ранены, как теракт, говорится в сообщении ведомства.
"Полиция задержала предполагаемого преступника. Произошедшее расследуется как теракт", - говорится в заявлении полиции.
В ведомстве создан штаб для расследования преступления.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения. Подозреваемый в стрельбе задержан.