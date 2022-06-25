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При стрельбе в ночном клубе в Осло более десяти человек получили ранения
При стрельбе в ночном клубе в Осло более десяти человек получили ранения - РИА Новости, 25.06.2022
При стрельбе в ночном клубе в Осло более десяти человек получили ранения
Более 10 человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в столице Норвегии городе Осло, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T08:33
2022-06-25T08:33
2022-06-25T09:43
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 10 человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в столице Норвегии городе Осло, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию."Два человека погибли и более десяти ранены в субботу рано утром в результате массовой стрельбы в Осло", - сообщает агентство.По словам представителя полиции Торе Барстада, 14 человек получили медицинскую помощь, восемь из них были госпитализированы.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения. Подозреваемый в стрельбе задержан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, осло
08:33 25.06.2022 (обновлено: 09:43 25.06.2022)
При стрельбе в ночном клубе в Осло более десяти человек получили ранения
При стрельбе в ночном клубе в Осло более десяти человек получили ранения, двое погибли
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Более 10 человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в столице Норвегии городе Осло, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на полицию.
"Два человека погибли и более десяти ранены в субботу рано утром в результате массовой стрельбы в Осло", - сообщает агентство.
По словам представителя полиции Торе Барстада, 14 человек получили медицинскую помощь, восемь из них были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения. Подозреваемый в стрельбе задержан.