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При стрельбе в ночном клубе в Осло более десяти человек получили ранения - РИА Новости, 25.06.2022
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При стрельбе в ночном клубе в Осло более десяти человек получили ранения
При стрельбе в ночном клубе в Осло более десяти человек получили ранения - РИА Новости, 25.06.2022
При стрельбе в ночном клубе в Осло более десяти человек получили ранения
Более 10 человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в столице Норвегии городе Осло, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T08:33
2022-06-25T09:43
в мире
норвегия
осло
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 10 человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в столице Норвегии городе Осло, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию."Два человека погибли и более десяти ранены в субботу рано утром в результате массовой стрельбы в Осло", - сообщает агентство.По словам представителя полиции Торе Барстада, 14 человек получили медицинскую помощь, восемь из них были госпитализированы.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения. Подозреваемый в стрельбе задержан.
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в мире, норвегия, осло
08:33 25.06.2022 (обновлено: 09:43 25.06.2022)
 
При стрельбе в ночном клубе в Осло более десяти человек получили ранения

При стрельбе в ночном клубе в Осло более десяти человек получили ранения, двое погибли

© AFP 2022 / Javad ParsaПолиция на месте стрельбы в центре Осло
Полиция на месте стрельбы в центре Осло - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / Javad Parsa
Полиция на месте стрельбы в центре Осло
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 10 человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в столице Норвегии городе Осло, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
"Два человека погибли и более десяти ранены в субботу рано утром в результате массовой стрельбы в Осло", - сообщает агентство.
По словам представителя полиции Торе Барстада, 14 человек получили медицинскую помощь, восемь из них были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения. Подозреваемый в стрельбе задержан.
Полиция на месте стрельбы в центре Осло - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
03:22
В Осло задержали подозреваемого в стрельбе в ночном клубе
 
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