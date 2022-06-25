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При стрельбе в ночном клубе в Осло более десяти человек получили ранения

При стрельбе в ночном клубе в Осло более десяти человек получили ранения - РИА Новости, 25.06.2022

При стрельбе в ночном клубе в Осло более десяти человек получили ранения

Более 10 человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в столице Норвегии городе Осло, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T08:33

2022-06-25T08:33

2022-06-25T09:43

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осло

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 10 человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в столице Норвегии городе Осло, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию."Два человека погибли и более десяти ранены в субботу рано утром в результате массовой стрельбы в Осло", - сообщает агентство.По словам представителя полиции Торе Барстада, 14 человек получили медицинскую помощь, восемь из них были госпитализированы.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения. Подозреваемый в стрельбе задержан.

https://ria.ru/20220625/podozrevaemyy-1798031220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, норвегия, осло