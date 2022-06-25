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В Германии назвали статус кандидата в члены ЕС для Украины "пустышкой" - РИА Новости, 25.06.2022
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В Германии назвали статус кандидата в члены ЕС для Украины "пустышкой"
В Германии назвали статус кандидата в члены ЕС для Украины "пустышкой" - РИА Новости, 25.06.2022
В Германии назвали статус кандидата в члены ЕС для Украины "пустышкой"
Статус кандидата в члены ЕС для Украины является "пустышкой", которая ни к чему не обязывает Европу, пишет в своей статье журналист немецкой газеты Die Welt... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T01:17
2022-06-25T01:17
в мире
украина
молдавия
евросоюз
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Статус кандидата в члены ЕС для Украины является "пустышкой", которая ни к чему не обязывает Европу, пишет в своей статье журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф ШильтцКак утверждает автор, данный статус Украины и Молдавии является лишь "сигналом для людей". "Но не более того, потому что препятствия практически непреодолимы. Это показывает, каким театром абсурда является весь процесс присоединения", - заявил он.По его словам, ни одна из указанных стран не приблизилась к выполнению условий для получения этого статуса, это должно стать "политическим сигналом", который, однако, не имеет юридической силы.Как напоминает Шильтц, ЕС изобрел статус "кандидата на вступление" для шести стран Западных Балкан, чтобы "поддерживать их в хорошем настроении и мотивировать", вместе с тем предыдущие присоединившиеся к блоку государства такого статуса не получали."По правде говоря, статус кандидата — это пустышка, которая много обещает, но ни к чему не обязывает", - подчеркивает он. При этом решение ЕС, по его мнению, призвано дать украинцам "чувство принадлежности к Европе" и "вознаградить" их."Внесу ясность: ни Украина, ни Молдавия не станут членами ЕС в ближайшие 10-15 лет. И если это в какой-то момент произойдет, обе страны, вероятно, будут иметь значительно меньшую территорию, чем сегодня. Этот статус кандидата – как ткнуть пальцем в небо", - резюмирует автор.Накануне главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Присутствующие также заявили о готовности присвоить Грузии статус кандидата после выполнения ряда условий.Получение такого статуса — лишь первый шаг пути к вступлению в Евросоюз. Турции его предоставили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии — в 2012-м. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20220624/ukraina-1797853339.html
https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797916077.html
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в мире, украина, молдавия, евросоюз
01:17 25.06.2022
 
В Германии назвали статус кандидата в члены ЕС для Украины "пустышкой"

Журналист Welt Шильтц: статус кандидата в члены ЕС для Украины является "пустышкой"

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Статус кандидата в члены ЕС для Украины является "пустышкой", которая ни к чему не обязывает Европу, пишет в своей статье журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильтц
Как утверждает автор, данный статус Украины и Молдавии является лишь "сигналом для людей". "Но не более того, потому что препятствия практически непреодолимы. Это показывает, каким театром абсурда является весь процесс присоединения", - заявил он.
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По его словам, ни одна из указанных стран не приблизилась к выполнению условий для получения этого статуса, это должно стать "политическим сигналом", который, однако, не имеет юридической силы.
Как напоминает Шильтц, ЕС изобрел статус "кандидата на вступление" для шести стран Западных Балкан, чтобы "поддерживать их в хорошем настроении и мотивировать", вместе с тем предыдущие присоединившиеся к блоку государства такого статуса не получали.
"По правде говоря, статус кандидата — это пустышка, которая много обещает, но ни к чему не обязывает", - подчеркивает он. При этом решение ЕС, по его мнению, призвано дать украинцам "чувство принадлежности к Европе" и "вознаградить" их.
"Внесу ясность: ни Украина, ни Молдавия не станут членами ЕС в ближайшие 10-15 лет. И если это в какой-то момент произойдет, обе страны, вероятно, будут иметь значительно меньшую территорию, чем сегодня. Этот статус кандидата – как ткнуть пальцем в небо", - резюмирует автор.
Накануне главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Присутствующие также заявили о готовности присвоить Грузии статус кандидата после выполнения ряда условий.
Получение такого статуса — лишь первый шаг пути к вступлению в Евросоюз. Турции его предоставили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии — в 2012-м. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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