Рейтинг@Mail.ru
Разведке США понадобились онлайн-курсы русского языка - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220625/ssha-1798086181.html
Разведке США понадобились онлайн-курсы русского языка
Разведке США понадобились онлайн-курсы русского языка - РИА Новости, 25.06.2022
Разведке США понадобились онлайн-курсы русского языка
Разведывательное управление министерства обороны (DIA) США ищет площадки по онлайн-изучению иностранных языков, в том числе русского. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:38
2022-06-25T14:38
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Разведывательное управление министерства обороны (DIA) США ищет площадки по онлайн-изучению иностранных языков, в том числе русского.Соответствующее объявление разместило министерство внутренних дел США от имени DIA. Заявки от заинтересованных компаний принимаются до 5 июля.Согласно обозначенным требованиям, подрядчик должен будет предоставить доступ к онлайн-курсу иностранного языка для 200 пользователей. Курс должен быть доступен круглосуточно из любой точки мира.Среди языков изучения в запросе названы арабский, китайский, русский и испанский. Курс должен включать лексику из сообщений зарубежных средств массовой информации, модули по культуре и региональной специфике. Обучение рассчитано на 12 месяцев, начиная с августа 2022 года.
https://ria.ru/20220504/instruktsii-1786709440.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
14:38 25.06.2022
 
Разведке США понадобились онлайн-курсы русского языка

Разведывательное управление Минобороны США ищет площадки по онлайн-изучению русского языка

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Разведывательное управление министерства обороны (DIA) США ищет площадки по онлайн-изучению иностранных языков, в том числе русского.
Соответствующее объявление разместило министерство внутренних дел США от имени DIA. Заявки от заинтересованных компаний принимаются до 5 июля.
Согласно обозначенным требованиям, подрядчик должен будет предоставить доступ к онлайн-курсу иностранного языка для 200 пользователей. Курс должен быть доступен круглосуточно из любой точки мира.
Среди языков изучения в запросе названы арабский, китайский, русский и испанский. Курс должен включать лексику из сообщений зарубежных средств массовой информации, модули по культуре и региональной специфике. Обучение рассчитано на 12 месяцев, начиная с августа 2022 года.
Здание Нюь-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 06:38
СМИ: ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с разведкой США
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала