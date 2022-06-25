https://ria.ru/20220625/ssha-1798086181.html

Разведке США понадобились онлайн-курсы русского языка

Разведке США понадобились онлайн-курсы русского языка - РИА Новости, 25.06.2022

Разведке США понадобились онлайн-курсы русского языка

Разведывательное управление министерства обороны (DIA) США ищет площадки по онлайн-изучению иностранных языков, в том числе русского. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T14:38

2022-06-25T14:38

2022-06-25T14:38

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Разведывательное управление министерства обороны (DIA) США ищет площадки по онлайн-изучению иностранных языков, в том числе русского.Соответствующее объявление разместило министерство внутренних дел США от имени DIA. Заявки от заинтересованных компаний принимаются до 5 июля.Согласно обозначенным требованиям, подрядчик должен будет предоставить доступ к онлайн-курсу иностранного языка для 200 пользователей. Курс должен быть доступен круглосуточно из любой точки мира.Среди языков изучения в запросе названы арабский, китайский, русский и испанский. Курс должен включать лексику из сообщений зарубежных средств массовой информации, модули по культуре и региональной специфике. Обучение рассчитано на 12 месяцев, начиная с августа 2022 года.

https://ria.ru/20220504/instruktsii-1786709440.html

сша

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша