https://ria.ru/20220625/ssha-1798086181.html
Разведке США понадобились онлайн-курсы русского языка
Разведке США понадобились онлайн-курсы русского языка - РИА Новости, 25.06.2022
Разведке США понадобились онлайн-курсы русского языка
Разведывательное управление министерства обороны (DIA) США ищет площадки по онлайн-изучению иностранных языков, в том числе русского. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:38
2022-06-25T14:38
2022-06-25T14:38
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сша
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Разведывательное управление министерства обороны (DIA) США ищет площадки по онлайн-изучению иностранных языков, в том числе русского.Соответствующее объявление разместило министерство внутренних дел США от имени DIA. Заявки от заинтересованных компаний принимаются до 5 июля.Согласно обозначенным требованиям, подрядчик должен будет предоставить доступ к онлайн-курсу иностранного языка для 200 пользователей. Курс должен быть доступен круглосуточно из любой точки мира.Среди языков изучения в запросе названы арабский, китайский, русский и испанский. Курс должен включать лексику из сообщений зарубежных средств массовой информации, модули по культуре и региональной специфике. Обучение рассчитано на 12 месяцев, начиная с августа 2022 года.
https://ria.ru/20220504/instruktsii-1786709440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Разведке США понадобились онлайн-курсы русского языка
Разведывательное управление Минобороны США ищет площадки по онлайн-изучению русского языка
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Разведывательное управление министерства обороны (DIA) США ищет площадки по онлайн-изучению иностранных языков, в том числе русского.
Соответствующее объявление разместило министерство внутренних дел США
от имени DIA. Заявки от заинтересованных компаний принимаются до 5 июля.
Согласно обозначенным требованиям, подрядчик должен будет предоставить доступ к онлайн-курсу иностранного языка для 200 пользователей. Курс должен быть доступен круглосуточно из любой точки мира.
Среди языков изучения в запросе названы арабский, китайский, русский и испанский. Курс должен включать лексику из сообщений зарубежных средств массовой информации, модули по культуре и региональной специфике. Обучение рассчитано на 12 месяцев, начиная с августа 2022 года.