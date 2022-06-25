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Австралийская активистка назвала США "страной узаконенных убийств" - РИА Новости, 25.06.2022
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Австралийская активистка назвала США "страной узаконенных убийств"
Австралийская активистка назвала США "страной узаконенных убийств" - РИА Новости, 25.06.2022
Австралийская активистка назвала США "страной узаконенных убийств"
Власти США никогда не введут настолько жесткие ограничения, которые необходимы для предотвращения новых случаев массовой стрельбы, из-за противодействия со... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T00:26
2022-06-25T00:54
в мире
сша
австралия
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Власти США никогда не введут настолько жесткие ограничения, которые необходимы для предотвращения новых случаев массовой стрельбы, из-за противодействия со стороны национального оружейного лобби, заявила РИА Новости известная австралийская активистка Хелен Калдикотт.Накануне сенат, а в пятницу и палата представителей конгресса США проголосовали за двухпартийный законопроект, призванный ужесточить контроль за огнестрельным оружием в стране. Инициатива, среди прочего, накладывает ограничения на его продажу лицам, осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием; ужесточает проверку биографических данных у покупателей в возрасте до 21 года, а также делает федеральным преступлением контрабанду и приобретение "огнестрела" через подставных лиц.Несмотря на то, что Демократическая партия США выразила поддержку принятию данного законопроекта, ряд ее влиятельных членов, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, публично раскритиковали предложенные меры как недостаточные. Теперь, после одобрения обеими палатами конгресса, инициатива поступит на подпись президенту Джо Байдену.По мнению Калдикотт, маловероятно, что американское законодательство в оружейной сфере ждут изменения, которые позволили бы властям предотвратить новые случаи массовой стрельбы. Активистка пояснила, что сегодня многие из конгрессменов в США получают финансирование от лоббирующих свободное ношение оружия организаций, наиболее могущественная из которых - Национальная стрелковая ассоциация (NRA)."В Австралии мы пережили случай массового убийства - 35 человек стали жертвами стрельбы в Порт-Артуре 28 апреля 1996 года. Страна была настолько потрясена случившимся, что премьер-министр Джон Говард приказал объявить все огнестрельное оружие вне закона, обязав всех (гражданских) сдать его федеральным властям, после чего оно было уничтожено", - сказала Калдикотт. Основанная при ее участии медицинская организация "Врачи за социальную ответственность", работающая над защитой гражданского населения от угроз распространения ядерного оружия, была удостоена Нобелевской премии мира.Право на владение огнестрельным оружием американцам гарантирует вторая поправка к Конституции США. Однако дискуссия на данную тему вновь оживилась после недавнего случая массовой стрельбы в техасском городке Ювальде, когда от рук подростка в одной из школ погибли 19 детей и двое взрослых. Выступая по поводу случившегося в специальном обращении к нации, Джо Байден заявил, что вторая поправка "не является абсолютом". В той же речи глава государства призвал "бросить вызов оружейному лобби", предложил ввести запрет на продажу штурмового оружия и обоймы большой вместимости, а также повысить порог для покупки оружия с 18 лет до 21 года."По сути и на деле американцы поклоняются смерти почти на всех уровнях общества. Великие Соединенные Штаты стали страной узаконенных убийств", - с сожалением констатировала Калдикотт.По данным неправительственной организации OpenSecrets, в 2021 году лоббисты интересов оружейного бизнеса потратили на свою деятельность более 15,7 миллиона долларов, что является рекордом с 1998 года. Самыми крупными донорами являются Национальный фонд стрелкового спорта, расходы на лоббирование которого составили 5 миллионов долларов, и NRA, которая потратила на продвижение своих интересов 4,9 миллиона долларов.
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в мире, сша, австралия
00:26 25.06.2022 (обновлено: 00:54 25.06.2022)
 
Австралийская активистка назвала США "страной узаконенных убийств"

Австралийская активистка Калдикотт: США никогда не введут жесткие ограничения на оружие

© Getty Images/J Pat CarterПолицейский автомобиль у медицинского центра в Талсе, где произошла стрельба
Полицейский автомобиль у медицинского центра в Талсе, где произошла стрельба
© Getty Images/J Pat Carter
Полицейский автомобиль у медицинского центра в Талсе, где произошла стрельба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Власти США никогда не введут настолько жесткие ограничения, которые необходимы для предотвращения новых случаев массовой стрельбы, из-за противодействия со стороны национального оружейного лобби, заявила РИА Новости известная австралийская активистка Хелен Калдикотт.
Накануне сенат, а в пятницу и палата представителей конгресса США проголосовали за двухпартийный законопроект, призванный ужесточить контроль за огнестрельным оружием в стране. Инициатива, среди прочего, накладывает ограничения на его продажу лицам, осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием; ужесточает проверку биографических данных у покупателей в возрасте до 21 года, а также делает федеральным преступлением контрабанду и приобретение "огнестрела" через подставных лиц.
Несмотря на то, что Демократическая партия США выразила поддержку принятию данного законопроекта, ряд ее влиятельных членов, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, публично раскритиковали предложенные меры как недостаточные. Теперь, после одобрения обеими палатами конгресса, инициатива поступит на подпись президенту Джо Байдену.
По мнению Калдикотт, маловероятно, что американское законодательство в оружейной сфере ждут изменения, которые позволили бы властям предотвратить новые случаи массовой стрельбы. Активистка пояснила, что сегодня многие из конгрессменов в США получают финансирование от лоббирующих свободное ношение оружия организаций, наиболее могущественная из которых - Национальная стрелковая ассоциация (NRA).
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Австралии мы пережили случай массового убийства - 35 человек стали жертвами стрельбы в Порт-Артуре 28 апреля 1996 года. Страна была настолько потрясена случившимся, что премьер-министр Джон Говард приказал объявить все огнестрельное оружие вне закона, обязав всех (гражданских) сдать его федеральным властям, после чего оно было уничтожено", - сказала Калдикотт. Основанная при ее участии медицинская организация "Врачи за социальную ответственность", работающая над защитой гражданского населения от угроз распространения ядерного оружия, была удостоена Нобелевской премии мира.
Право на владение огнестрельным оружием американцам гарантирует вторая поправка к Конституции США. Однако дискуссия на данную тему вновь оживилась после недавнего случая массовой стрельбы в техасском городке Ювальде, когда от рук подростка в одной из школ погибли 19 детей и двое взрослых. Выступая по поводу случившегося в специальном обращении к нации, Джо Байден заявил, что вторая поправка "не является абсолютом". В той же речи глава государства призвал "бросить вызов оружейному лобби", предложил ввести запрет на продажу штурмового оружия и обоймы большой вместимости, а также повысить порог для покупки оружия с 18 лет до 21 года.
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"По сути и на деле американцы поклоняются смерти почти на всех уровнях общества. Великие Соединенные Штаты стали страной узаконенных убийств", - с сожалением констатировала Калдикотт.
По данным неправительственной организации OpenSecrets, в 2021 году лоббисты интересов оружейного бизнеса потратили на свою деятельность более 15,7 миллиона долларов, что является рекордом с 1998 года. Самыми крупными донорами являются Национальный фонд стрелкового спорта, расходы на лоббирование которого составили 5 миллионов долларов, и NRA, которая потратила на продвижение своих интересов 4,9 миллиона долларов.
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