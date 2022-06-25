https://ria.ru/20220625/sprei-1798046678.html
В России подскочили продажи спреев от клещей
В России подскочили продажи спреев от клещей - РИА Новости, 25.06.2022
В России подскочили продажи спреев от клещей
Средства от клещей по темпам роста продаж в июне этого года обгоняют средства от комаров: продажи спреев от клещей в денежном выражении выросли на 74%, а спреев РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:19
2022-06-25T09:19
2022-06-25T09:19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. Средства от клещей по темпам роста продаж в июне этого года обгоняют средства от комаров: продажи спреев от клещей в денежном выражении выросли на 74%, а спреев от комаров - на 54%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Клещей боятся больше комаров. По темпам роста продаж, средства от клещей превосходили аналогичные товары для защиты от комаров и других насекомых - средств от клещей куплено в 1,7 раз больше, чем в прошлом году", - выяснили аналитики, сравнив данные с 1 по 20 июня этого и прошлого года.Однако в общем объеме покупок их закономерно меньше, чем репеллентов от комаров и других насекомых, обратили внимание авторы исследования.По данным аналитиков, средний чек на покупку спреев от клещей в этом году составил 412 рублей, что на 14% выше, чем в прошлом году. А на спреи от комаров тратили в среднем по 290 рублей или на 15% больше.По данным Роспотребнадзора, по состоянию на третью неделю июня в медицинские организации обратились 267 420 пострадавших от укусов клещей, среди них – 68 385 детей, клещевой энцефалит был подтвержден у 203 человек. При этом в ведомстве отметили, что количество обращений в медицинские организации не превышает уровня среднемноголетних значений.
https://rsport.ria.ru/20220621/klesch-1797023103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
В России подскочили продажи спреев от клещей
"Чек Индекс": в России в июне продажи спреев от клещей подскочили в 1,7 раза
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. Средства от клещей по темпам роста продаж в июне этого года обгоняют средства от комаров: продажи спреев от клещей в денежном выражении выросли на 74%, а спреев от комаров - на 54%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Клещей боятся больше комаров. По темпам роста продаж, средства от клещей превосходили аналогичные товары для защиты от комаров и других насекомых - средств от клещей куплено в 1,7 раз больше, чем в прошлом году", - выяснили аналитики, сравнив данные с 1 по 20 июня этого и прошлого года.
Однако в общем объеме покупок их закономерно меньше, чем репеллентов от комаров и других насекомых, обратили внимание авторы исследования.
По данным аналитиков, средний чек на покупку спреев от клещей в этом году составил 412 рублей, что на 14% выше, чем в прошлом году. А на спреи от комаров тратили в среднем по 290 рублей или на 15% больше.
По данным Роспотребнадзора
, по состоянию на третью неделю июня в медицинские организации обратились 267 420 пострадавших от укусов клещей, среди них – 68 385 детей, клещевой энцефалит был подтвержден у 203 человек. При этом в ведомстве отметили, что количество обращений в медицинские организации не превышает уровня среднемноголетних значений.