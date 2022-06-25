https://ria.ru/20220625/sprei-1798046678.html

В России подскочили продажи спреев от клещей

В России подскочили продажи спреев от клещей - РИА Новости, 25.06.2022

В России подскочили продажи спреев от клещей

Средства от клещей по темпам роста продаж в июне этого года обгоняют средства от комаров: продажи спреев от клещей в денежном выражении выросли на 74%, а спреев РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T09:19

2022-06-25T09:19

2022-06-25T09:19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. Средства от клещей по темпам роста продаж в июне этого года обгоняют средства от комаров: продажи спреев от клещей в денежном выражении выросли на 74%, а спреев от комаров - на 54%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Клещей боятся больше комаров. По темпам роста продаж, средства от клещей превосходили аналогичные товары для защиты от комаров и других насекомых - средств от клещей куплено в 1,7 раз больше, чем в прошлом году", - выяснили аналитики, сравнив данные с 1 по 20 июня этого и прошлого года.Однако в общем объеме покупок их закономерно меньше, чем репеллентов от комаров и других насекомых, обратили внимание авторы исследования.По данным аналитиков, средний чек на покупку спреев от клещей в этом году составил 412 рублей, что на 14% выше, чем в прошлом году. А на спреи от комаров тратили в среднем по 290 рублей или на 15% больше.По данным Роспотребнадзора, по состоянию на третью неделю июня в медицинские организации обратились 267 420 пострадавших от укусов клещей, среди них – 68 385 детей, клещевой энцефалит был подтвержден у 203 человек. При этом в ведомстве отметили, что количество обращений в медицинские организации не превышает уровня среднемноголетних значений.

https://rsport.ria.ru/20220621/klesch-1797023103.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия