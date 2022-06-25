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Силы России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798133787.html
Силы России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино
Силы России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино - РИА Новости, 25.06.2022
Силы России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино
Попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T20:10
2022-06-25T21:23
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
северодонецк
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
в мире
украина
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Конашенков добавил, что вся территория "Азота", а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР контролируются силами республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
луганская народная республика
северодонецк
россия
украина
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луганская народная республика, северодонецк, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, в мире, украина
20:10 25.06.2022 (обновлено: 21:23 25.06.2022)
 
Силы России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино

ВС России и силы ЛНР полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-72 ВС РФ в Северодонецке
Танк Т-72 ВС РФ в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-72 ВС РФ в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики", — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что вся территория "Азота", а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР контролируются силами республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинВ миреУкраина
 
 
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