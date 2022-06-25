20:10 25.06.2022 (обновлено: 21:23 25.06.2022)
Силы России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино
ВС России и силы ЛНР полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино
Танк Т-72 ВС РФ в Северодонецке. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики", — сказал он на брифинге.
Конашенков добавил, что вся территория "Азота", а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР контролируются силами республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.