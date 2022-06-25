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Силы России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино

Силы России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино - РИА Новости, 25.06.2022

Силы России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино

Попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T20:10

2022-06-25T20:10

2022-06-25T21:23

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

северодонецк

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

в мире

украина

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Конашенков добавил, что вся территория "Азота", а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР контролируются силами республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

луганская народная республика

северодонецк

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, северодонецк, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, в мире, украина