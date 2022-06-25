https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798066340.html

Российская ПВО перехватила "Точку-У" в Херсонской области

Российская ПВО перехватила "Точку-У" в Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2022

Российская ПВО перехватила "Точку-У" в Херсонской области

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 21 украинский беспилотник, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T12:01

2022-06-25T12:01

2022-06-25T12:53

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

попасная

изюм (город)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 21 украинский беспилотник, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов: Попасная, Капитаново Луганской Народной Республики, Андреевка, Барвенково, Большие Проходы, Великая Камышеваха, Вербовка, Донецкое, Долгенькое, Изюм, Малые Проходы, Малая Камышеваха, Ольховатка, Червоный Шахтер Харьковской области, Пятихатка Днепропетровской области, Бобровый Кут, Малая Сейдеминуха, Молодежное Херсонской области и в районе острова Змеиный", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки перехвачена ракета "Точка-У" Херсонской области и 16 реактивных снарядов системы залпового огня в ДНР и районе острова Змеиный.

https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798065834.html

херсонская область

попасная

изюм (город)

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Минобороны о перехвате "Точки-У" и уничтожении складов с боеприпасами Российская военная авиация поразила два украинских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения на территории ЛНР, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284 районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской Народной Республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах", - говорится в сводке Минобороны. 2022-06-25T12:01 true PT3M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , попасная, изюм (город)