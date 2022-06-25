https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798066340.html
Российская ПВО перехватила "Точку-У" в Херсонской области
Российская ПВО перехватила "Точку-У" в Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2022
Российская ПВО перехватила "Точку-У" в Херсонской области
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 21 украинский беспилотник, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T12:01
2022-06-25T12:01
2022-06-25T12:53
специальная военная операция на украине
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попасная
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 21 украинский беспилотник, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов: Попасная, Капитаново Луганской Народной Республики, Андреевка, Барвенково, Большие Проходы, Великая Камышеваха, Вербовка, Донецкое, Долгенькое, Изюм, Малые Проходы, Малая Камышеваха, Ольховатка, Червоный Шахтер Харьковской области, Пятихатка Днепропетровской области, Бобровый Кут, Малая Сейдеминуха, Молодежное Херсонской области и в районе острова Змеиный", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки перехвачена ракета "Точка-У" Херсонской области и 16 реактивных снарядов системы залпового огня в ДНР и районе острова Змеиный.
https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798065834.html
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Минобороны о перехвате "Точки-У" и уничтожении складов с боеприпасами
Российская военная авиация поразила два украинских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения на территории ЛНР, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284 районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской Народной Республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах", - говорится в сводке Минобороны.
2022-06-25T12:01
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РИА Новости
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в мире, херсонская область , попасная, изюм (город)
12:01 25.06.2022 (обновлено: 12:53 25.06.2022)
Российская ПВО перехватила "Точку-У" в Херсонской области
Минобороны: российские средства ПВО перехватили "Точку-У" в Херсонской области