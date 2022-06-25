https://ria.ru/20220625/sochi-1798051461.html

Житель поселка Зубова Щель в Сочи заявил, что сирена не сработала

Житель поселка Зубова Щель в Сочи заявил, что сирена не сработала - РИА Новости, 25.06.2022

Житель поселка Зубова Щель в Сочи заявил, что сирена не сработала

Жители сочинского поселка Зубова Щель, который накануне был подтоплен из-за сильных дождей рассказал, что во время интенсивного селевого потока с гор сирена,... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T09:56

2022-06-25T09:56

2022-06-25T14:46

происшествия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798086484_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_16c07e512bc523b54bb45a4e305032ea.jpg

СОЧИ, 25 июн – РИА Новости. Жители сочинского поселка Зубова Щель, который накануне был подтоплен из-за сильных дождей рассказал, что во время интенсивного селевого потока с гор сирена, работающая обычно автономно, не среагировала, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу в селе Зубова Щель прошли сильные ливни, которые разрушили строения, вода зашла во дворы, некоторые автомобили унесло в реку, они до сих пор покрыты илом. В субботу жители собственными средствами убирают свои дворы и дома, пострадавшие от наводнения. Электроэнергия в поселке до конца пока не восстановлена, поэтому в некоторых дворах установлены генераторы, около дороги рабочими убраны деревья, их вырвало с корнем во время непогоды. По словам жителей поселка, сход селя они почувствовали в четверг в 3.15 по мск, люди успели только выйти из домов и забраться на высокую поверхность, чтобы спастись."Минут за 15-20 вода пошла. Вот здесь, у нас будете проходить, насосная станция, там на ней сирена и оповещатель стоит. Он срабатывает, есть электричество, нет электричества, автономно. А вверху в поселке стоит датчик, то есть, если речка поднимается до уровня 80 сантиметров, там срабатывает - здесь оповещает. Всю весну, всю зиму проверки… Ну что, пришла беда, где сирена? Ничего не было", - рассказал РИА Новости кореной сочинец Борис Тодераш.При этом он отметил, что туристы из Ставрополья, которых настоящее время ищут спасатели, раскинули палатки близ реки Пзесуапсе, были предупреждены о непогоде полицией и местными жителями, однако проигнорировали информацию. Кроме того, по словам Тодераша и местной жительницы Любови, о непогоде предупреждало региональное МЧС посредством sms-сообщений.В Сочи до 27 июня действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как добавляли сочинские власти, больше всего во время ливней пострадал Лазаревский район курорта, удар стихии пришелся на поселок Зубова Щель, там несколько автомобилей были унесены течением селевых потоков в море, разрушены строения. В двух автомобилях, унесенных в море, находились семеро туристов из Ставрополья, двое из них погибли, один выжил и находится в больнице, остальных ищут спасатели. В настоящее время Лазаревском районе действует локальный режим ЧС.

https://ria.ru/20220625/sochi-1798045015.html

https://ria.ru/20220624/sochi-1797836728.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)