https://ria.ru/20220625/sochi-1798045015.html

В Сочи продолжают поиски людей, которых унесло в автомобилях в море

В Сочи продолжают поиски людей, которых унесло в автомобилях в море - РИА Новости, 25.06.2022

В Сочи продолжают поиски людей, которых унесло в автомобилях в море

Поисково-спасательные работы в акватории Черного моря продолжаются, в поисках участвуют более 100 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T09:02

2022-06-25T09:02

2022-06-25T15:33

происшествия

сочи

краснодарский край

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Поисково-спасательные работы в акватории Черного моря продолжаются, в поисках участвуют более 100 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.В пятницу в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Черное море. Как сообщал мэр курорта Алексей Копайгородский, люди, которых в машинах унесло рекой в море, приехали со Ставрополья и остановились в Сочи под эстакадой на ночлег. По данным регионального СК, в двух машинах находились семь человек, среди них могли быть трое детей. Спасти удалось одного человека, двух погибших нашли спасатели."Продолжаются поисково-спасательные работы в акватории Черного моря. За прошедшие сутки вертолетом Ка-32 МЧС России обследовано более 60 квадратных километров, а наземной группировкой проведен обход и обследовано более 15 километров береговой линии. Всего привлечена группировка в количестве более 100 человек и 26 единиц техники", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что в регионе все еще действуют четыре экстренных предупреждения. Подтопленных территорий нет, продолжается работа восьми оценочных комиссий в десяти населенных пунктах."В настоящее время автомобильное и железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. Всего привлечено для ликвидации последствий непогоды более 330 человек и 80 единиц техники, одно воздушное судно и три плавсредства", — добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220624/spasateli-1797905095.html

сочи

краснодарский край

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Очевидцы рассказывают о пропавших без вести семьях после шторма в Сочи Очевидцы рассказывают о пропавших без вести семьях после шторма в Сочи 2022-06-25T09:02 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сочи, краснодарский край