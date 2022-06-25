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В Сочи продолжают поиски людей, которых унесло в автомобилях в море - РИА Новости, 25.06.2022
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В Сочи продолжают поиски людей, которых унесло в автомобилях в море
В Сочи продолжают поиски людей, которых унесло в автомобилях в море - РИА Новости, 25.06.2022
В Сочи продолжают поиски людей, которых унесло в автомобилях в море
Поисково-спасательные работы в акватории Черного моря продолжаются, в поисках участвуют более 100 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:02
2022-06-25T15:33
происшествия
сочи
краснодарский край
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Поисково-спасательные работы в акватории Черного моря продолжаются, в поисках участвуют более 100 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.В пятницу в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Черное море. Как сообщал мэр курорта Алексей Копайгородский, люди, которых в машинах унесло рекой в море, приехали со Ставрополья и остановились в Сочи под эстакадой на ночлег. По данным регионального СК, в двух машинах находились семь человек, среди них могли быть трое детей. Спасти удалось одного человека, двух погибших нашли спасатели."Продолжаются поисково-спасательные работы в акватории Черного моря. За прошедшие сутки вертолетом Ка-32 МЧС России обследовано более 60 квадратных километров, а наземной группировкой проведен обход и обследовано более 15 километров береговой линии. Всего привлечена группировка в количестве более 100 человек и 26 единиц техники", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что в регионе все еще действуют четыре экстренных предупреждения. Подтопленных территорий нет, продолжается работа восьми оценочных комиссий в десяти населенных пунктах."В настоящее время автомобильное и железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. Всего привлечено для ликвидации последствий непогоды более 330 человек и 80 единиц техники, одно воздушное судно и три плавсредства", — добавляется в сообщении.
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Очевидцы рассказывают о пропавших без вести семьях после шторма в Сочи
Очевидцы рассказывают о пропавших без вести семьях после шторма в Сочи
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происшествия, сочи, краснодарский край
09:02 25.06.2022 (обновлено: 15:33 25.06.2022)
 
В Сочи продолжают поиски людей, которых унесло в автомобилях в море

В Сочи более ста человек ищут людей, которых унесло в море в автомобилях

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Поисково-спасательные работы в акватории Черного моря продолжаются, в поисках участвуют более 100 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.
В пятницу в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Черное море. Как сообщал мэр курорта Алексей Копайгородский, люди, которых в машинах унесло рекой в море, приехали со Ставрополья и остановились в Сочи под эстакадой на ночлег.
По данным регионального СК, в двух машинах находились семь человек, среди них могли быть трое детей. Спасти удалось одного человека, двух погибших нашли спасатели.
"Продолжаются поисково-спасательные работы в акватории Черного моря. За прошедшие сутки вертолетом Ка-32 МЧС России обследовано более 60 квадратных километров, а наземной группировкой проведен обход и обследовано более 15 километров береговой линии. Всего привлечена группировка в количестве более 100 человек и 26 единиц техники", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в регионе все еще действуют четыре экстренных предупреждения. Подтопленных территорий нет, продолжается работа восьми оценочных комиссий в десяти населенных пунктах.
"В настоящее время автомобильное и железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. Всего привлечено для ликвидации последствий непогоды более 330 человек и 80 единиц техники, одно воздушное судно и три плавсредства", — добавляется в сообщении.
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ПроисшествияСочиКраснодарский край
 
 
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