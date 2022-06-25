Рейтинг@Mail.ru
ВСУ устроили склад боеприпасов в подвале жилого дома в Горском - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/sklad-1798034787.html
ВСУ устроили склад боеприпасов в подвале жилого дома в Горском
ВСУ устроили склад боеприпасов в подвале жилого дома в Горском - РИА Новости, 25.06.2022
ВСУ устроили склад боеприпасов в подвале жилого дома в Горском
Украинские силовики оборудовали склад боеприпасов в подвале многоквартирного жилого дома в городе Горское в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T06:03
2022-06-25T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798042912_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9b5b4052dbb6b79ebebfddbb076efd8.jpg
ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские силовики оборудовали склад боеприпасов в подвале многоквартирного жилого дома в городе Горское в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко."Здесь все усеяно минометными минами, калибр 120 миллиметров, 82 миллиметра, боеприпасы различных систем, заряды ВОГ-17 к гранатометам. И все это в подвале жилого дома. Какой ущерб может нанести весь этот арсенал в случае детонации одного из имеющихся здесь боеприпасов, сложно оценить. Ну, дом сложится", — сказал он.Местные жители рассказали РИА Новости, что эта постройка находится в самом центре квартала.Ранее Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое перешли под полный контроль сил ЛНР. В Минобороны сообщили, что южная группировка войск под командованием главкома ВКС России генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженных отрядов ВСУ в горском котле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220624/lnr-1798003734.html
https://ria.ru/20220624/ugledar-1798010000.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Склад боеприпасов ВСУ в подвале жилого дома в Горском
Склад боеприпасов ВСУ в подвале жилого дома в Горском
2022-06-25T06:03
true
PT1M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798042912_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7abf4ec46004c357dadec4113b827205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, луганская народная республика
06:03 25.06.2022 (обновлено: 10:44 25.06.2022)
 
ВСУ устроили склад боеприпасов в подвале жилого дома в Горском

Украинские силовики устроили склад боеприпасов в подвале жилой многоэтажки в Горском в ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские силовики оборудовали склад боеприпасов в подвале многоквартирного жилого дома в городе Горское в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
"Здесь все усеяно минометными минами, калибр 120 миллиметров, 82 миллиметра, боеприпасы различных систем, заряды ВОГ-17 к гранатометам. И все это в подвале жилого дома. Какой ущерб может нанести весь этот арсенал в случае детонации одного из имеющихся здесь боеприпасов, сложно оценить. Ну, дом сложится", — сказал он.
В освобожденном Горском подняли флаги ЛНР и России
24 июня, 20:50Специальная военная операция на Украине
Южная группировка войск завершила освобождение Горского и Золотого в ЛНР
Местные жители рассказали РИА Новости, что эта постройка находится в самом центре квартала.
Ранее Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое перешли под полный контроль сил ЛНР. В Минобороны сообщили, что южная группировка войск под командованием главкома ВКС России генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженных отрядов ВСУ в горском котле.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 21:37Специальная военная операция на Украине
Украинские националисты оборудовали укрепрайоны в жилых кварталах Угледара
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала