https://ria.ru/20220625/sklad-1798034787.html

ВСУ устроили склад боеприпасов в подвале жилого дома в Горском

ВСУ устроили склад боеприпасов в подвале жилого дома в Горском - РИА Новости, 25.06.2022

ВСУ устроили склад боеприпасов в подвале жилого дома в Горском

Украинские силовики оборудовали склад боеприпасов в подвале многоквартирного жилого дома в городе Горское в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T06:03

2022-06-25T06:03

2022-06-25T10:44

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские силовики оборудовали склад боеприпасов в подвале многоквартирного жилого дома в городе Горское в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко."Здесь все усеяно минометными минами, калибр 120 миллиметров, 82 миллиметра, боеприпасы различных систем, заряды ВОГ-17 к гранатометам. И все это в подвале жилого дома. Какой ущерб может нанести весь этот арсенал в случае детонации одного из имеющихся здесь боеприпасов, сложно оценить. Ну, дом сложится", — сказал он.Местные жители рассказали РИА Новости, что эта постройка находится в самом центре квартала.Ранее Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое перешли под полный контроль сил ЛНР. В Минобороны сообщили, что южная группировка войск под командованием главкома ВКС России генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженных отрядов ВСУ в горском котле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220624/lnr-1798003734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, луганская народная республика