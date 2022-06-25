15:26 25.06.2022 (обновлено: 16:28 25.06.2022)
Турецкая разведка поймала греческого шпиона, сообщили СМИ
Star: разведывательная организация Турции cообщила о поимке шпиона греческой разведки
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Национальная разведывательная организация (MIT) Турции cообщила о поимке шпиона греческой разведки, пишет в субботу газета Star.
Как сообщили агентству Анадолу источники в силах безопасности, в результате расследования MIT было установлено, что Ампара занимался в Турции шпионажем от имени Национальной разведслужбы Греции.
"Было установлено, что Ампара действовал как предприниматель во время своих поездок в Турцию, и занимался шпионской деятельностью под предлогом торговли. Ампара, задержанный в ходе операции MIT, собирал информацию о подразделениях ВС Турции на границе и передавал ее греческой разведке. Он также собирал данные о сирийцах в Турции, и сторонниках FETÖ (так в Турции называют запрещенную в стране организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) в Греции.
Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно обострились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны. Летом 2020 года сейсмические исследования Турции в районе Восточного Средиземноморья, которое Греция считает своей исключительной экономической зоной, стали причиной резкого обострения отношений между Афинами и Анкарой. Греция и Турция летом 2020 года три раза находились на грани вооружённого конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил.
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