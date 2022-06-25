https://ria.ru/20220625/shpion-1798093238.html

Турецкая разведка поймала греческого шпиона, сообщили СМИ

Турецкая разведка поймала греческого шпиона, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2022

Турецкая разведка поймала греческого шпиона, сообщили СМИ

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции cообщила о поимке шпиона греческой разведки, пишет в субботу газета Star. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T15:26

2022-06-25T15:26

2022-06-25T16:28

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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Национальная разведывательная организация (MIT) Турции cообщила о поимке шпиона греческой разведки, пишет в субботу газета Star."Гражданин Греции Мохаммед Амар Ампара, который, как было установлено, шпионил в Турции от имени Национального разведывательного управления Греции, был пойман MIT", - пишет газета.Как сообщили агентству Анадолу источники в силах безопасности, в результате расследования MIT было установлено, что Ампара занимался в Турции шпионажем от имени Национальной разведслужбы Греции."Было установлено, что Ампара действовал как предприниматель во время своих поездок в Турцию, и занимался шпионской деятельностью под предлогом торговли. Ампара, задержанный в ходе операции MIT, собирал информацию о подразделениях ВС Турции на границе и передавал ее греческой разведке. Он также собирал данные о сирийцах в Турции, и сторонниках FETÖ (так в Турции называют запрещенную в стране организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) в Греции.Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно обострились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны. Летом 2020 года сейсмические исследования Турции в районе Восточного Средиземноморья, которое Греция считает своей исключительной экономической зоной, стали причиной резкого обострения отношений между Афинами и Анкарой. Греция и Турция летом 2020 года три раза находились на грани вооружённого конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил.

https://ria.ru/20211021/turtsiya-1755588704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, греция, афины, массачусетский технологический институт