https://ria.ru/20220625/severodonetsk-1798119838.html

Мирные жители выведены из подвалов северодонецкого "Азота", заявил Кадыров

Мирные жители выведены из подвалов северодонецкого "Азота", заявил Кадыров - РИА Новости, 25.06.2022

Мирные жители выведены из подвалов северодонецкого "Азота", заявил Кадыров

Все мирные жители выведены из подвалов завода "Азот" в Северодонецке, территория аэропорта Северодонецк, селение Боровское находятся под контролем союзнических... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:29

2022-06-25T18:29

2022-06-25T18:29

специальная военная операция на украине

лисичанск

украина

вооруженные силы украины

северодонецк

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798116769_115:0:1865:984_1920x0_80_0_0_1f287a570501831d0aa4da0872c184f9.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все мирные жители выведены из подвалов завода "Азот" в Северодонецке, территория аэропорта Северодонецк, селение Боровское находятся под контролем союзнических сил, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров."Вся территория к востоку от реки Северный Донец находится под контролем союзнических сил, это: жилой сектор и промышленная зона города Северодонецка, включая завод "Азот" (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Он добавил, что покидая позиции, "бандеровские бандиты" устанавливают мины. "Им без разницы, что на них может наступить мирный житель или ребенок". Саперы обезвреживают мины: ни одна из ловушек не сработала.Кадыров отметил, что с появлением новой боевой задачи российские подразделения начинают подготовку и тактическое планирование. В ближайшее время бойцы примутся за освобождение от "нацистской своры" города Лисичанска.

лисичанск

украина

северодонецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лисичанск, украина, вооруженные силы украины, северодонецк, рамзан кадыров