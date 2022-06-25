Рейтинг@Mail.ru
Мирные жители выведены из подвалов северодонецкого "Азота", заявил Кадыров - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/severodonetsk-1798119838.html
Мирные жители выведены из подвалов северодонецкого "Азота", заявил Кадыров
Мирные жители выведены из подвалов северодонецкого "Азота", заявил Кадыров - РИА Новости, 25.06.2022
Мирные жители выведены из подвалов северодонецкого "Азота", заявил Кадыров
Все мирные жители выведены из подвалов завода "Азот" в Северодонецке, территория аэропорта Северодонецк, селение Боровское находятся под контролем союзнических... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:29
2022-06-25T18:29
специальная военная операция на украине
лисичанск
украина
вооруженные силы украины
северодонецк
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798116769_115:0:1865:984_1920x0_80_0_0_1f287a570501831d0aa4da0872c184f9.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все мирные жители выведены из подвалов завода "Азот" в Северодонецке, территория аэропорта Северодонецк, селение Боровское находятся под контролем союзнических сил, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров."Вся территория к востоку от реки Северный Донец находится под контролем союзнических сил, это: жилой сектор и промышленная зона города Северодонецка, включая завод "Азот" (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Он добавил, что покидая позиции, "бандеровские бандиты" устанавливают мины. "Им без разницы, что на них может наступить мирный житель или ребенок". Саперы обезвреживают мины: ни одна из ловушек не сработала.Кадыров отметил, что с появлением новой боевой задачи российские подразделения начинают подготовку и тактическое планирование. В ближайшее время бойцы примутся за освобождение от "нацистской своры" города Лисичанска.
лисичанск
украина
северодонецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798116769_130:0:1442:984_1920x0_80_0_0_7f9cc5c60946a5ccf2e499233d59d092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лисичанск, украина, вооруженные силы украины, северодонецк, рамзан кадыров
18:29 25.06.2022
 
Мирные жители выведены из подвалов северодонецкого "Азота", заявил Кадыров

Кадыров: все мирные жители выведены из подвалов завода "Азот" в Северодонецке

© РИА Новости / Виктор АнтонюкЗдания химического комбината "Азот" в Северодонецке
Здания химического комбината Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Здания химического комбината "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все мирные жители выведены из подвалов завода "Азот" в Северодонецке, территория аэропорта Северодонецк, селение Боровское находятся под контролем союзнических сил, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
"Вся территория к востоку от реки Северный Донец находится под контролем союзнических сил, это: жилой сектор и промышленная зона города Северодонецка, включая завод "Азот" (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Он добавил, что покидая позиции, "бандеровские бандиты" устанавливают мины. "Им без разницы, что на них может наступить мирный житель или ребенок". Саперы обезвреживают мины: ни одна из ловушек не сработала.
Кадыров отметил, что с появлением новой боевой задачи российские подразделения начинают подготовку и тактическое планирование. В ближайшее время бойцы примутся за освобождение от "нацистской своры" города Лисичанска.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскУкраинаВооруженные силы УкраиныСеверодонецкРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала