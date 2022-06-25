https://ria.ru/20220625/severodonetsk-1798119838.html
Мирные жители выведены из подвалов северодонецкого "Азота", заявил Кадыров
Мирные жители выведены из подвалов северодонецкого "Азота", заявил Кадыров - РИА Новости, 25.06.2022
Мирные жители выведены из подвалов северодонецкого "Азота", заявил Кадыров
Все мирные жители выведены из подвалов завода "Азот" в Северодонецке, территория аэропорта Северодонецк, селение Боровское находятся под контролем союзнических... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:29
2022-06-25T18:29
2022-06-25T18:29
специальная военная операция на украине
лисичанск
украина
вооруженные силы украины
северодонецк
рамзан кадыров
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все мирные жители выведены из подвалов завода "Азот" в Северодонецке, территория аэропорта Северодонецк, селение Боровское находятся под контролем союзнических сил, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров."Вся территория к востоку от реки Северный Донец находится под контролем союзнических сил, это: жилой сектор и промышленная зона города Северодонецка, включая завод "Азот" (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Он добавил, что покидая позиции, "бандеровские бандиты" устанавливают мины. "Им без разницы, что на них может наступить мирный житель или ребенок". Саперы обезвреживают мины: ни одна из ловушек не сработала.Кадыров отметил, что с появлением новой боевой задачи российские подразделения начинают подготовку и тактическое планирование. В ближайшее время бойцы примутся за освобождение от "нацистской своры" города Лисичанска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, украина, вооруженные силы украины, северодонецк, рамзан кадыров
Мирные жители выведены из подвалов северодонецкого "Азота", заявил Кадыров
Кадыров: все мирные жители выведены из подвалов завода "Азот" в Северодонецке