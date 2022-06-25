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Промзона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены, заявил Кадыров - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/severodonetsk-1798070607.html
Промзона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены, заявил Кадыров
Промзона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены, заявил Кадыров - РИА Новости, 25.06.2022
Промзона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о взятии под контроль аэропорта Северодонецка и промзоны, где находится завод "Азот". РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T12:36
2022-06-25T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
рамзан кадыров
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о взятии под контроль аэропорта Северодонецка и промзоны, где находится завод "Азот"."Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены! &lt;...&gt; Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго!" — написал он в Telegram-канале.По словам политика, с территории предприятия вывели 800 мирных жителей.В аэропорту же продолжаются локальные бои с "остатками бандгрупп".Сейчас силы ЛНР контролируют всю территорию Луганской области за исключением Лисичанска. Там, как заявил РИА Новости один из силовиков, заняты уже три точки, в частности, в районе завода резинотехнических изделий и стекольного предприятия.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга. Он подчеркнул, что в течение пяти дней российские подразделения взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину, Устиновку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220624/azot-1797819310.html
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Кадыров: "С территории завода "Азот" освобождено 800 мирных жителей"
Друзья! Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены! Я благодарю моего дорогого Брата, помощника Главы ЧР Апты Алаудинова и командира второго корпуса народной милиции ЛНР "Адлера". С территории завода "Азот" освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту идет зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Также идёт работа по зачистке населенного пункта Боровское. Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго! Так держать! Россия, вперёд! Я обещал хорошие новости? Вы их получаете!
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в мире, северодонецк, рамзан кадыров
12:36 25.06.2022 (обновлено: 14:55 25.06.2022)
 
Промзона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: с территории "Азота" в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о взятии под контроль аэропорта Северодонецка и промзоны, где находится завод "Азот".
"Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены! <...> Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго!" — написал он в Telegram-канале.
По словам политика, с территории предприятия вывели 800 мирных жителей.
В аэропорту же продолжаются локальные бои с "остатками бандгрупп".
Сейчас силы ЛНР контролируют всю территорию Луганской области за исключением Лисичанска. Там, как заявил РИА Новости один из силовиков, заняты уже три точки, в частности, в районе завода резинотехнических изделий и стекольного предприятия.
Улица, ведущая к химическому комбинату Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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Укрывающимся на "Азоте" военным назвали требование к сдаче
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга. Он подчеркнул, что в течение пяти дней российские подразделения взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину, Устиновку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкРамзан Кадыров
 
 
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