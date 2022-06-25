https://ria.ru/20220625/severodonetsk-1798070607.html

Промзона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены, заявил Кадыров

Промзона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены, заявил Кадыров - РИА Новости, 25.06.2022

Промзона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о взятии под контроль аэропорта Северодонецка и промзоны, где находится завод "Азот". РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T12:36

2022-06-25T12:36

2022-06-25T14:55

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798074906_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7d31f66aa72b1e1c5f58268c18fd708.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о взятии под контроль аэропорта Северодонецка и промзоны, где находится завод "Азот"."Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены! <...> Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго!" — написал он в Telegram-канале.По словам политика, с территории предприятия вывели 800 мирных жителей.В аэропорту же продолжаются локальные бои с "остатками бандгрупп".Сейчас силы ЛНР контролируют всю территорию Луганской области за исключением Лисичанска. Там, как заявил РИА Новости один из силовиков, заняты уже три точки, в частности, в районе завода резинотехнических изделий и стекольного предприятия.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга. Он подчеркнул, что в течение пяти дней российские подразделения взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину, Устиновку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220624/azot-1797819310.html

северодонецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадыров: "С территории завода "Азот" освобождено 800 мирных жителей" Друзья! Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены! Я благодарю моего дорогого Брата, помощника Главы ЧР Апты Алаудинова и командира второго корпуса народной милиции ЛНР "Адлера". С территории завода "Азот" освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту идет зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Также идёт работа по зачистке населенного пункта Боровское. Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго! Так держать! Россия, вперёд! Я обещал хорошие новости? Вы их получаете! 2022-06-25T12:36 true PT1M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, северодонецк, рамзан кадыров