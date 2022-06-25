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Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, заявил Вучич - РИА Новости, 25.06.2022
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Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, заявил Вучич
Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, заявил Вучич - РИА Новости, 25.06.2022
Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, заявил Вучич
Часть стран ЕС находятся в состоянии войны с Россией, отправляют оружие властям Украины и не могут хорошо относиться к Сербии, заявил президент страны Александр РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:08
2022-06-25T14:08
в мире
ана брнабич
эди рама
украина
россия
сербия
евросоюз
нато
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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Часть стран ЕС находятся в состоянии войны с Россией, отправляют оружие властям Украины и не могут хорошо относиться к Сербии, заявил президент страны Александр Вучич.Глава государства в субботу обратился к гражданам из своей администрации в присутствии премьера Аны Брнабич. Вучич рассказал о своем участии в саммите ЕС – Западные Балканы в минувший четверг."Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, прямой войны с Россией. Как вы ожидаете, что будет позитивно думать о Сербии тот, кто отправил 12 больших гаубиц, 30 танков, С-300 и шесть самолетов (Украине – ред.), как такая страна относится к нам? Другой вопрос, что они не хотят слышать наши аргументы о 1999 году (бомбардировки НАТО и война в Косово – ред.) и территориальной целостности, это для них решенный вопрос", - заявил сербский лидер.По его словам "это в Сербии никто не хочет слушать", но в политике должен быть рациональный и прагматичный подход, он также напомнил, что в иностранных компаниях на территории страны прямо работают 300 тысяч человек, косвенно – 500 тысяч, и две трети этих компаний из стран ЕС.В Брюсселе в четверг состоялся саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основными темами стали прогресс интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине. По итогам встречи премьер Албании Эди Рама с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски и президентом Сербии сообщили, что она не принесла конкретных результатов странам региона.Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.
https://ria.ru/20220624/evrointegratsiya-1797876368.html
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в мире, ана брнабич, эди рама, украина, россия, сербия, евросоюз, нато, зрк с-300, александр вучич
14:08 25.06.2022
 
Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, заявил Вучич

Президент Вучич: часть ЕС находится в состоянии войны с Россией и настроена против Сербии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Часть стран ЕС находятся в состоянии войны с Россией, отправляют оружие властям Украины и не могут хорошо относиться к Сербии, заявил президент страны Александр Вучич.
Глава государства в субботу обратился к гражданам из своей администрации в присутствии премьера Аны Брнабич. Вучич рассказал о своем участии в саммите ЕС – Западные Балканы в минувший четверг.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
Вчера, 15:22
Украина стала кандидатом в ЕС вопреки стандартам, заявил глава МВД Сербии
"Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, прямой войны с Россией. Как вы ожидаете, что будет позитивно думать о Сербии тот, кто отправил 12 больших гаубиц, 30 танков, С-300 и шесть самолетов (Украине – ред.), как такая страна относится к нам? Другой вопрос, что они не хотят слышать наши аргументы о 1999 году (бомбардировки НАТО и война в Косово – ред.) и территориальной целостности, это для них решенный вопрос", - заявил сербский лидер.
"Шестнадцать глав государств или правительств прямо или косвенно говорили о необходимости согласованности Сербией с ограничительными мерами против РФ. Кто бы не думал, что это легко выслушивать и выдержать это давление – нет, но это наша работа. И из-за этого не надо уходить в другую крайность и думать, что мы легко найдем замену рынку на другой стороне и лучших партнеров, чем в ЕС, и сможем иметь другой политический путь", - указал Вучич.
По его словам "это в Сербии никто не хочет слушать", но в политике должен быть рациональный и прагматичный подход, он также напомнил, что в иностранных компаниях на территории страны прямо работают 300 тысяч человек, косвенно – 500 тысяч, и две трети этих компаний из стран ЕС.
"Также они не хотят слушать, насколько нам важно самим принимать решение о том, когда и как вести себя, вводить или не вводить санкции, в чем требуем уважения для нас. Они не хотят понимать, насколько нам китайцы и россияне значимы", - подчеркнул президент Сербии и добавил, что Белград продолжает европейский путь и должен много сделать до следующего саммита ЕС в декабре.
В Брюсселе в четверг состоялся саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основными темами стали прогресс интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине. По итогам встречи премьер Албании Эди Рама с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски и президентом Сербии сообщили, что она не принесла конкретных результатов странам региона.
Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.
Белград - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 12:34
Глава МВД Сербии поддержал позицию Путина по Косово и Донбассу
 
В миреАна БрнабичЭди РамаУкраинаРоссияСербияЕвросоюзНАТОЗРК С-300Александр Вучич
 
 
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