https://ria.ru/20220625/serbiya-1798082333.html

Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, заявил Вучич

Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, заявил Вучич - РИА Новости, 25.06.2022

Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, заявил Вучич

Часть стран ЕС находятся в состоянии войны с Россией, отправляют оружие властям Украины и не могут хорошо относиться к Сербии, заявил президент страны Александр РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T14:08

2022-06-25T14:08

2022-06-25T14:08

в мире

ана брнабич

эди рама

украина

россия

сербия

евросоюз

нато

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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Часть стран ЕС находятся в состоянии войны с Россией, отправляют оружие властям Украины и не могут хорошо относиться к Сербии, заявил президент страны Александр Вучич.Глава государства в субботу обратился к гражданам из своей администрации в присутствии премьера Аны Брнабич. Вучич рассказал о своем участии в саммите ЕС – Западные Балканы в минувший четверг."Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, прямой войны с Россией. Как вы ожидаете, что будет позитивно думать о Сербии тот, кто отправил 12 больших гаубиц, 30 танков, С-300 и шесть самолетов (Украине – ред.), как такая страна относится к нам? Другой вопрос, что они не хотят слышать наши аргументы о 1999 году (бомбардировки НАТО и война в Косово – ред.) и территориальной целостности, это для них решенный вопрос", - заявил сербский лидер.По его словам "это в Сербии никто не хочет слушать", но в политике должен быть рациональный и прагматичный подход, он также напомнил, что в иностранных компаниях на территории страны прямо работают 300 тысяч человек, косвенно – 500 тысяч, и две трети этих компаний из стран ЕС.В Брюсселе в четверг состоялся саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основными темами стали прогресс интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине. По итогам встречи премьер Албании Эди Рама с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски и президентом Сербии сообщили, что она не принесла конкретных результатов странам региона.Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.

https://ria.ru/20220624/evrointegratsiya-1797876368.html

https://ria.ru/20220618/serbiya-1796419423.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ана брнабич, эди рама, украина, россия, сербия, евросоюз, нато, зрк с-300, александр вучич