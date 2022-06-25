https://ria.ru/20220625/sanktsii-1798128704.html

G7 обсудит ужесточение санкций против России, заявили в Белом доме

G7 обсудит ужесточение санкций против России, заявили в Белом доме - РИА Новости, 25.06.2022

G7 обсудит ужесточение санкций против России, заявили в Белом доме

Лидеры G7 на предстоящем саммите в Германии будут обсуждать возможности наращивания давления на Россию и минимизации издержек от применения таких санкций для... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T19:38

2022-06-25T19:38

2022-06-25T20:06

владимир путин

сергей лавров

россия

украина

сша

g7

нато

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Лидеры G7 на предстоящем саммите в Германии будут обсуждать возможности наращивания давления на Россию и минимизации издержек от применения таких санкций для мировой экономики, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби."Я думаю, что лидеры будут искать пути достижения двух целей... Продолжать привлекать господина Путина к ответу, увеличивать издержки его войны для него и его экономики при минимизации, насколько это возможно, последствий от растущих цен на нефть... для других стран, особенно на (европейском) континенте, но также и по всему миру", - сообщил он в ходе брифинга по пути на саммит.Кирби отказался анонсировать конкретные инициативы, но дал понять, что от встречи G7 можно ждать "некоторых заявлений" и "демонстрации мускулов".Власти США ранее сообщили, что работают с союзниками над введением ценовых лимитов на закупки российской нефти.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

https://ria.ru/20220611/bayden-1794708259.html

россия

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, сергей лавров, россия, украина, сша, g7, нато, администрация президента сша