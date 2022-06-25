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Президент Молдавии планирует в ближайшее время посетить Киев - РИА Новости, 25.06.2022
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Президент Молдавии планирует в ближайшее время посетить Киев
Президент Молдавии планирует в ближайшее время посетить Киев - РИА Новости, 25.06.2022
Президент Молдавии планирует в ближайшее время посетить Киев
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена в ближайшее время посетить Киев, однако пока не разглашает детали этой поездки. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T13:08
2022-06-25T13:08
в мире
молдавия
киев
украина
майя санду
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КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена в ближайшее время посетить Киев, однако пока не разглашает детали этой поездки."Есть план в ближайшее время посетить Киев, но я сообщу больше подробностей, когда этот визит будет согласован", - заявила Санду в эфире телеканала Prime.В мае с официальным визитом Украину посетил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу и депутат Лилиан Карп. Из соображений безопасности поездка состоялась тайно, о ней сообщили уже постфактум.
https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797843155.html
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в мире, молдавия, киев, украина, майя санду
13:08 25.06.2022
 
Президент Молдавии планирует в ближайшее время посетить Киев

Президент Молдавии Майя Санду планирует в ближайшее время посетить Киев

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена в ближайшее время посетить Киев, однако пока не разглашает детали этой поездки.
"Есть план в ближайшее время посетить Киев, но я сообщу больше подробностей, когда этот визит будет согласован", - заявила Санду в эфире телеканала Prime.
В мае с официальным визитом Украину посетил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу и депутат Лилиан Карп. Из соображений безопасности поездка состоялась тайно, о ней сообщили уже постфактум.
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