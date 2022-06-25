https://ria.ru/20220625/sandu-1798074203.html

Президент Молдавии планирует в ближайшее время посетить Киев

Президент Молдавии планирует в ближайшее время посетить Киев - РИА Новости, 25.06.2022

Президент Молдавии планирует в ближайшее время посетить Киев

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена в ближайшее время посетить Киев, однако пока не разглашает детали этой поездки. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T13:08

2022-06-25T13:08

2022-06-25T13:08

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молдавия

киев

украина

майя санду

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КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена в ближайшее время посетить Киев, однако пока не разглашает детали этой поездки."Есть план в ближайшее время посетить Киев, но я сообщу больше подробностей, когда этот визит будет согласован", - заявила Санду в эфире телеканала Prime.В мае с официальным визитом Украину посетил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу и депутат Лилиан Карп. Из соображений безопасности поездка состоялась тайно, о ней сообщили уже постфактум.

https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797843155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, киев, украина, майя санду