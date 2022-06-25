https://ria.ru/20220625/sandu-1798074203.html
Президент Молдавии планирует в ближайшее время посетить Киев
Президент Молдавии планирует в ближайшее время посетить Киев - РИА Новости, 25.06.2022
Президент Молдавии планирует в ближайшее время посетить Киев
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена в ближайшее время посетить Киев, однако пока не разглашает детали этой поездки. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T13:08
2022-06-25T13:08
2022-06-25T13:08
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киев
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майя санду
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КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена в ближайшее время посетить Киев, однако пока не разглашает детали этой поездки."Есть план в ближайшее время посетить Киев, но я сообщу больше подробностей, когда этот визит будет согласован", - заявила Санду в эфире телеканала Prime.В мае с официальным визитом Украину посетил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу и депутат Лилиан Карп. Из соображений безопасности поездка состоялась тайно, о ней сообщили уже постфактум.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, киев, украина, майя санду
Президент Молдавии планирует в ближайшее время посетить Киев
Президент Молдавии Майя Санду планирует в ближайшее время посетить Киев
КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена в ближайшее время посетить Киев, однако пока не разглашает детали этой поездки.
"Есть план в ближайшее время посетить Киев, но я сообщу больше подробностей, когда этот визит будет согласован", - заявила Санду в эфире телеканала Prime.
В мае с официальным визитом Украину посетил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу и депутат Лилиан Карп. Из соображений безопасности поездка состоялась тайно, о ней сообщили уже постфактум.