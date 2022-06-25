https://ria.ru/20220625/putin-1798121562.html

Путин пообещал проинформировать Лукашенко о событиях в Донбассе

Путин пообещал проинформировать Лукашенко о событиях в Донбассе - РИА Новости, 25.06.2022

Путин пообещал проинформировать Лукашенко о событиях в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко пообещал проинформировать его о событиях в Донбассе, отметив, что... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:40

2022-06-25T18:40

2022-06-25T19:28

донбасс

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118393_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_93c444a67d09bfacf39134aa215f34de.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко пообещал проинформировать его о событиях в Донбассе, отметив, что существуют проблемы, связанные с обеспечением безопасности как в регионе, так и в мире в целом."Есть, конечно, проблемы, связанные с обеспечением безопасности в регионе, да и в мире в целом. Здесь вопросов много возникает. Я вас проинформирую по всем этим проблемам применительно к событиям на Донбассе", - сказал Путин в ходе встречи с Лукашенко.

донбасс

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия