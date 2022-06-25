https://ria.ru/20220625/putin-1798121562.html
Путин пообещал проинформировать Лукашенко о событиях в Донбассе
Путин пообещал проинформировать Лукашенко о событиях в Донбассе - РИА Новости, 25.06.2022
Путин пообещал проинформировать Лукашенко о событиях в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко пообещал проинформировать его о событиях в Донбассе, отметив, что... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:40
2022-06-25T18:40
2022-06-25T19:28
донбасс
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко пообещал проинформировать его о событиях в Донбассе, отметив, что существуют проблемы, связанные с обеспечением безопасности как в регионе, так и в мире в целом."Есть, конечно, проблемы, связанные с обеспечением безопасности в регионе, да и в мире в целом. Здесь вопросов много возникает. Я вас проинформирую по всем этим проблемам применительно к событиям на Донбассе", - сказал Путин в ходе встречи с Лукашенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
18:40 25.06.2022 (обновлено: 19:28 25.06.2022)
Путин пообещал проинформировать Лукашенко о событиях в Донбассе
Путин: есть проблемы с безопасностью в регионе и мире, проинформирую о событиях в Донбассе