https://ria.ru/20220625/putin-1798120005.html
Все вопросы Союзного государства согласованы, заявил Путин
Все вопросы Союзного государства согласованы, заявил Путин - РИА Новости, 25.06.2022
Все вопросы Союзного государства согласованы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что все вопросы по Союзному государству согласованы. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:31
2022-06-25T18:31
2022-06-25T18:38
союзное государство
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что все вопросы по Союзному государству согласованы."В поле нашего зрения остается вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там всё ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220625/putin-1798117438.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
18:31 25.06.2022 (обновлено: 18:38 25.06.2022)
Все вопросы Союзного государства согласованы, заявил Путин
Путин: все вопросы Союзного государства согласованы, вопрос в реализации