https://ria.ru/20220625/putin-1798120005.html

Все вопросы Союзного государства согласованы, заявил Путин

Все вопросы Союзного государства согласованы, заявил Путин - РИА Новости, 25.06.2022

Все вопросы Союзного государства согласованы, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что все вопросы по Союзному государству согласованы. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:31

2022-06-25T18:31

2022-06-25T18:38

союзное государство

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что все вопросы по Союзному государству согласованы."В поле нашего зрения остается вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там всё ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220625/putin-1798117438.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия