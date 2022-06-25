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Все вопросы Союзного государства согласованы, заявил Путин - РИА Новости, 25.06.2022
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Союзное государство
https://ria.ru/20220625/putin-1798120005.html
Все вопросы Союзного государства согласованы, заявил Путин
Все вопросы Союзного государства согласованы, заявил Путин - РИА Новости, 25.06.2022
Все вопросы Союзного государства согласованы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что все вопросы по Союзному государству согласованы. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:31
2022-06-25T18:38
союзное государство
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что все вопросы по Союзному государству согласованы."В поле нашего зрения остается вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там всё ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220625/putin-1798117438.html
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
18:31 25.06.2022 (обновлено: 18:38 25.06.2022)
 
Все вопросы Союзного государства согласованы, заявил Путин

Путин: все вопросы Союзного государства согласованы, вопрос в реализации

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что все вопросы по Союзному государству согласованы.
"В поле нашего зрения остается вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там всё ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
18:17
Путин рассказал о постоянной "сверке часов" во взаимоотношениях с Минском
 
Союзное государствоВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
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