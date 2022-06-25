https://ria.ru/20220625/putin-1798117438.html

Путин рассказал о постоянной "сверке часов" во взаимоотношениях с Минском

Путин рассказал о постоянной "сверке часов" во взаимоотношениях с Минском - РИА Новости, 25.06.2022

Путин рассказал о постоянной "сверке часов" во взаимоотношениях с Минском

Объем взаимоотношений между Россией и Белоруссией требует постоянной сверки часов, что лидеры государств и делают, заявил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:17

2022-06-25T18:17

2022-06-25T19:49

москва

владимир путин

россия

белоруссия

александр лукашенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Объем взаимоотношений между Россией и Белоруссией требует постоянной сверки часов, что лидеры государств и делают, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в субботу.Во время переговоров Путин отметил, что встреча проходит в день 30-летия установления дипломатических отношений между странами. "День не рядовой, поэтому мы с вами договаривались увидеться. Ну и объем нашего взаимодействия такой, что требует постоянной сверки часов, что мы и делаем", - сказал Путин.Президент РФ отметил, что в 2021 году товарооборот между двумя странами увеличился более чем на треть, в целом более чем на 38 миллиардов долларов, а в первые четыре месяца 2022 года показатель продолжил расти."Мы на правильном пути, судя по всему. Россия проинвестировала в экономику Белоруссии 4 миллиарда долларов за предыдущие годы - это наши прямые инвестиции. Есть и инвестиции со стороны белорусских предприятий, у нас хорошие большие проекты совместные", - подчеркнул Путин.Также Путин сообщил, что утром обсуждал с правительством РФ создание финансовых возможностей для белорусских предприятий для производства импортозамещающей продукции и своих инженерных наработок."Кстати говоря, сегодня с утра я обсуждал с руководством правительства в рамках этих кредитных ресурсов, о которых мы с вами говорили, с тем, чтобы создать финансовые возможности для белорусских предприятий и начать выпуск импортозамещающей продукции. Не только импортозамещающей, но и создание своих инженерных проработок для того, чтобы выйти на более высокий уровень того, что нам, и России, и Белоруссии, нужно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220625/putin-1798120005.html

https://ria.ru/20220625/lukashenko-1798122468.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир путин, россия, белоруссия, александр лукашенко