02:44 25.06.2022 (обновлено: 03:58 25.06.2022)
Пушков осадил Бербок после ее слов о России
Сенатор Пушков осудил главу МИД ФРГ Бербок за слова об "использовании" Россией голода
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия.
"Аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Цель - обоснование политики крайней враждебности к России", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
В Организации Объединенных Наций (ООН) неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, западные страны обвиняли Москву в противодействии поставкам украинского товара на мировые рынки, Россия категорически отвергала подобные обвинения. При этом Киев сам создал множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога продовольствия в порту Мариуполя, ВСУ провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет транспортировать ресурсы на мировые рынки судами.
По словам российского лидера Владимира Путина, проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Москва не препятствует этому. Президент указал, что если Украина разминирует порты, транспортные суда с зерном без проблем смогут выходить оттуда.
Западные страны ввели несколько пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях антироссийских санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах. При этом замминистра сельского хозяйства Андрей Разин называл фейками заявления о грядущем мировом голоде из-за России, отмечая, что страна является надежным партнером.