https://ria.ru/20220625/pushkov-1798028826.html

Пушков осадил Бербок после ее слов о России

Пушков осадил Бербок после ее слов о России - РИА Новости, 25.06.2022

Пушков осадил Бербок после ее слов о России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T02:44

2022-06-25T02:44

2022-06-25T03:58

в мире

владимир путин

россия

украина

оон

алексей пушков

анналена бербок

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия."Аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Цель - обоснование политики крайней враждебности к России", - написал сенатор в своем Telegram-канале.В Организации Объединенных Наций (ООН) неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, западные страны обвиняли Москву в противодействии поставкам украинского товара на мировые рынки, Россия категорически отвергала подобные обвинения. При этом Киев сам создал множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога продовольствия в порту Мариуполя, ВСУ провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет транспортировать ресурсы на мировые рынки судами.По словам российского лидера Владимира Путина, проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Москва не препятствует этому. Президент указал, что если Украина разминирует порты, транспортные суда с зерном без проблем смогут выходить оттуда.Западные страны ввели несколько пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях антироссийских санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах. При этом замминистра сельского хозяйства Андрей Разин называл фейками заявления о грядущем мировом голоде из-за России, отмечая, что страна является надежным партнером.

https://ria.ru/20220624/rossiya-1797887338.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, оон, алексей пушков, анналена бербок