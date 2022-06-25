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Пушков осадил Бербок после ее слов о России - РИА Новости, 25.06.2022
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Пушков осадил Бербок после ее слов о России
Пушков осадил Бербок после ее слов о России - РИА Новости, 25.06.2022
Пушков осадил Бербок после ее слов о России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T02:44
2022-06-25T03:58
в мире
владимир путин
россия
украина
оон
алексей пушков
анналена бербок
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия."Аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Цель - обоснование политики крайней враждебности к России", - написал сенатор в своем Telegram-канале.В Организации Объединенных Наций (ООН) неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, западные страны обвиняли Москву в противодействии поставкам украинского товара на мировые рынки, Россия категорически отвергала подобные обвинения. При этом Киев сам создал множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога продовольствия в порту Мариуполя, ВСУ провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет транспортировать ресурсы на мировые рынки судами.По словам российского лидера Владимира Путина, проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Москва не препятствует этому. Президент указал, что если Украина разминирует порты, транспортные суда с зерном без проблем смогут выходить оттуда.Западные страны ввели несколько пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях антироссийских санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах. При этом замминистра сельского хозяйства Андрей Разин называл фейками заявления о грядущем мировом голоде из-за России, отмечая, что страна является надежным партнером.
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в мире, владимир путин, россия, украина, оон, алексей пушков, анналена бербок
02:44 25.06.2022 (обновлено: 03:58 25.06.2022)
 
Пушков осадил Бербок после ее слов о России

Сенатор Пушков осудил главу МИД ФРГ Бербок за слова об "использовании" Россией голода

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия.
"Аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Цель - обоснование политики крайней враждебности к России", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
В Организации Объединенных Наций (ООН) неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, западные страны обвиняли Москву в противодействии поставкам украинского товара на мировые рынки, Россия категорически отвергала подобные обвинения. При этом Киев сам создал множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога продовольствия в порту Мариуполя, ВСУ провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет транспортировать ресурсы на мировые рынки судами.
По словам российского лидера Владимира Путина, проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Москва не препятствует этому. Президент указал, что если Украина разминирует порты, транспортные суда с зерном без проблем смогут выходить оттуда.
Западные страны ввели несколько пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях антироссийских санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах. При этом замминистра сельского хозяйства Андрей Разин называл фейками заявления о грядущем мировом голоде из-за России, отмечая, что страна является надежным партнером.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
Вчера, 15:48
Захарова назвала слова Бербок о России циничной ложью
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаООНАлексей ПушковАнналена Бербок
 
 
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