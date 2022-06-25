https://ria.ru/20220625/pshenitsa-1798154347.html

Власти Молдавии отменили запрет на экспорт пшеничной муки и пшеницы

Власти Молдавии отменили запрет на экспорт пшеничной муки и пшеницы - РИА Новости, 25.06.2022

Власти Молдавии отменили запрет на экспорт пшеничной муки и пшеницы

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии на заседании в субботу приняла решение об отмене запрета на экспорт пшеницы и муки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T23:09

2022-06-25T23:09

2022-06-25T23:40

молдавия

украина

пшеница

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794650277_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_ed7d4520b9b7b317e852bb8fea234c11.jpg

КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии на заседании в субботу приняла решение об отмене запрета на экспорт пшеницы и муки, сообщила пресс-служба правительства.В Молдавии с 24 февраля приняли решение о введение в республике режима чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. В этот период комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством премьера получает право принимать решения без согласования с парламентом. Ради обеспечения продовольственной безопасности с 1 марта в Молдавии был запрещен экспорт пшеницы, а с 12 марта – муки.Решение комиссии вступило в силу в момент публикации. Ранее власти уже обещали рассмотреть вопрос отмены экспорта, поскольку на этой неделе молдавские фермеры в разных районах страны вышли на протесты. Их требования были связаны в том числе с тем, чтобы власти разблокировали экспорт пшеницы или закупили для госрезерва минимум 100 тысяч тонн зерна у местных аграриев.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220620/moldaviya-1796902854.html

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, украина, пшеница, экономика