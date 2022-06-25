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Власти Молдавии отменили запрет на экспорт пшеничной муки и пшеницы - РИА Новости, 25.06.2022
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Власти Молдавии отменили запрет на экспорт пшеничной муки и пшеницы
Власти Молдавии отменили запрет на экспорт пшеничной муки и пшеницы - РИА Новости, 25.06.2022
Власти Молдавии отменили запрет на экспорт пшеничной муки и пшеницы
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии на заседании в субботу приняла решение об отмене запрета на экспорт пшеницы и муки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T23:09
2022-06-25T23:40
молдавия
украина
пшеница
экономика
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии на заседании в субботу приняла решение об отмене запрета на экспорт пшеницы и муки, сообщила пресс-служба правительства.В Молдавии с 24 февраля приняли решение о введение в республике режима чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. В этот период комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством премьера получает право принимать решения без согласования с парламентом. Ради обеспечения продовольственной безопасности с 1 марта в Молдавии был запрещен экспорт пшеницы, а с 12 марта – муки.Решение комиссии вступило в силу в момент публикации. Ранее власти уже обещали рассмотреть вопрос отмены экспорта, поскольку на этой неделе молдавские фермеры в разных районах страны вышли на протесты. Их требования были связаны в том числе с тем, чтобы власти разблокировали экспорт пшеницы или закупили для госрезерва минимум 100 тысяч тонн зерна у местных аграриев.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
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молдавия, украина, пшеница, экономика
23:09 25.06.2022 (обновлено: 23:40 25.06.2022)
 
Власти Молдавии отменили запрет на экспорт пшеничной муки и пшеницы

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии отменила запрет на экспорт пшеницы и муки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии на заседании в субботу приняла решение об отмене запрета на экспорт пшеницы и муки, сообщила пресс-служба правительства.
В Молдавии с 24 февраля приняли решение о введение в республике режима чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. В этот период комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством премьера получает право принимать решения без согласования с парламентом. Ради обеспечения продовольственной безопасности с 1 марта в Молдавии был запрещен экспорт пшеницы, а с 12 марта – муки.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила: отменить пункт 8 постановления №9 от 10 марта (запрещается экспорт из Республики Молдова муки пшеничной или пшенично-ржаной); в пункте 14 постановления №2 от 25 февраля отменить примечание под буквой "а" (запрет экспорта пшеницы – ред.), - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
Решение комиссии вступило в силу в момент публикации. Ранее власти уже обещали рассмотреть вопрос отмены экспорта, поскольку на этой неделе молдавские фермеры в разных районах страны вышли на протесты. Их требования были связаны в том числе с тем, чтобы власти разблокировали экспорт пшеницы или закупили для госрезерва минимум 100 тысяч тонн зерна у местных аграриев.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
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