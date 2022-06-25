https://ria.ru/20220625/protesty-1798104358.html

В США на акциях против ограничений прав на аборты задержали десятки человек

В США на акциях против ограничений прав на аборты задержали десятки человек - РИА Новости, 25.06.2022

В США на акциях против ограничений прав на аборты задержали десятки человек

Десятки человек были задержаны в нескольких городах США в ходе протестов против ограничений права на аборты. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T16:30

2022-06-25T16:30

2022-06-25T16:42

в мире

нью-йорк (город)

лос-анджелес

аризона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798105535_43:0:3431:1906_1920x0_80_0_0_282cb48f345fb747628ab7590edeac3c.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Десятки человек были задержаны в нескольких городах США в ходе протестов против ограничений права на аборты.Контролируемый консерваторами Верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.Как сообщает издание New York Post, по меньшей мере 25 человек были задержаны в Нью-Йорке во время демонстраций. По данным газеты, на улицы города вышли тысячи протестующих."По оценкам одного из полицейских, в толпе было 17 тысяч человек", - отмечает издание.Многие несли плакаты "Держите свои законы подальше от моего тела", "Нет матки – нет мнения", а также скандировали "Мое тело – мой выбор".Телеканал ABC7 сообщает, что в ходе демонстраций в Лос-Анджелесе произошли столкновения между полицией и протестующими, которые бросали в сотрудников правоохранительных органов пиротехнику и различные предметы. "Десятки человек были задержаны сегодня", - заявил ведущий телеканала KTLA 5.Телеканал CNN отмечает, что правоохранительные органы штата Аризона применили слезоточивый газ для разгона толпы в Финиксе. "Полицейские применили слезоточивый газ после того, как толпа протестующих неоднократно колотила по стеклянным дверям здания сената штата", - сообщил CNN представитель Департамента общественной безопасности Барт Грейвс.

https://ria.ru/20220625/nyu-york-1798030501.html

https://ria.ru/20220625/aborty-1798028523.html

нью-йорк (город)

лос-анджелес

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), лос-анджелес, аризона