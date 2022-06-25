Рейтинг@Mail.ru
В США на акциях против ограничений прав на аборты задержали десятки человек - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220625/protesty-1798104358.html
В США на акциях против ограничений прав на аборты задержали десятки человек
В США на акциях против ограничений прав на аборты задержали десятки человек - РИА Новости, 25.06.2022
В США на акциях против ограничений прав на аборты задержали десятки человек
Десятки человек были задержаны в нескольких городах США в ходе протестов против ограничений права на аборты. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T16:30
2022-06-25T16:42
в мире
нью-йорк (город)
лос-анджелес
аризона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798105535_43:0:3431:1906_1920x0_80_0_0_282cb48f345fb747628ab7590edeac3c.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Десятки человек были задержаны в нескольких городах США в ходе протестов против ограничений права на аборты.Контролируемый консерваторами Верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.Как сообщает издание New York Post, по меньшей мере 25 человек были задержаны в Нью-Йорке во время демонстраций. По данным газеты, на улицы города вышли тысячи протестующих."По оценкам одного из полицейских, в толпе было 17 тысяч человек", - отмечает издание.Многие несли плакаты "Держите свои законы подальше от моего тела", "Нет матки – нет мнения", а также скандировали "Мое тело – мой выбор".Телеканал ABC7 сообщает, что в ходе демонстраций в Лос-Анджелесе произошли столкновения между полицией и протестующими, которые бросали в сотрудников правоохранительных органов пиротехнику и различные предметы. "Десятки человек были задержаны сегодня", - заявил ведущий телеканала KTLA 5.Телеканал CNN отмечает, что правоохранительные органы штата Аризона применили слезоточивый газ для разгона толпы в Финиксе. "Полицейские применили слезоточивый газ после того, как толпа протестующих неоднократно колотила по стеклянным дверям здания сената штата", - сообщил CNN представитель Департамента общественной безопасности Барт Грейвс.
https://ria.ru/20220625/nyu-york-1798030501.html
https://ria.ru/20220625/aborty-1798028523.html
нью-йорк (город)
лос-анджелес
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798105535_467:0:3008:1906_1920x0_80_0_0_3da2f3a56028986c17e35d8b1e41c1b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), лос-анджелес, аризона
16:30 25.06.2022 (обновлено: 16:42 25.06.2022)
 
В США на акциях против ограничений прав на аборты задержали десятки человек

В США на акциях против ограничений права на аборты задержали по меньшей мере 25 человек

© AP Photo / Ross D. FranklinАкция протеста в Аризоне, связанная с решением Верховного суда США об абортах
Акция протеста в Аризоне, связанная с решением Верховного суда США об абортах - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Акция протеста в Аризоне, связанная с решением Верховного суда США об абортах
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Десятки человек были задержаны в нескольких городах США в ходе протестов против ограничений права на аборты.
Контролируемый консерваторами Верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.
Американские активисты, выступающие против решения суда по абортам - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
03:14
В Нью-Йорке собрались несколько тысяч человек из-за решения суда по абортам
Как сообщает издание New York Post, по меньшей мере 25 человек были задержаны в Нью-Йорке во время демонстраций. По данным газеты, на улицы города вышли тысячи протестующих.
"По оценкам одного из полицейских, в толпе было 17 тысяч человек", - отмечает издание.
Многие несли плакаты "Держите свои законы подальше от моего тела", "Нет матки – нет мнения", а также скандировали "Мое тело – мой выбор".
Телеканал ABC7 сообщает, что в ходе демонстраций в Лос-Анджелесе произошли столкновения между полицией и протестующими, которые бросали в сотрудников правоохранительных органов пиротехнику и различные предметы. "Десятки человек были задержаны сегодня", - заявил ведущий телеканала KTLA 5.
Телеканал CNN отмечает, что правоохранительные органы штата Аризона применили слезоточивый газ для разгона толпы в Финиксе. "Полицейские применили слезоточивый газ после того, как толпа протестующих неоднократно колотила по стеклянным дверям здания сената штата", - сообщил CNN представитель Департамента общественной безопасности Барт Грейвс.
Протестующие возле здания Верховного суда США, который принял решение о запрете абортов - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
02:15
Глава ВОЗ разочаровался решением Верховного суда США по абортам
 
В миреНью-Йорк (город)Лос-АнджелесАризона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала