https://ria.ru/20220625/protest-1798090984.html

В Мюнхене начались акции протеста из-за саммита G7, сообщили СМИ

В Мюнхене начались акции протеста из-за саммита G7, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2022

В Мюнхене начались акции протеста из-за саммита G7, сообщили СМИ

Несколько тысяч демонстрантов вышли в Мюнхене в связи с саммитом G7, сообщает телеканал Welt, ранее полиция сообщала о том, что в уличных акциях протеста... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T15:12

2022-06-25T15:12

2022-06-25T15:19

g7

welt

всемирный фонд дикой природы

германия

мюнхен

в мире

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798091479_0:81:3145:1850_1920x0_80_0_0_961f1ec2db44b9e1513db8c573bcc378.jpg

БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Несколько тысяч демонстрантов вышли в Мюнхене в связи с саммитом G7, сообщает телеканал Welt, ранее полиция сообщала о том, что в уличных акциях протеста зарегистрировано участие в общей сложности 20 тысяч человек.Официальных данных полиции либо организаторов акции на данный момент нет. Происшествий на данный момент не зарегистрировано, сообщает Welt со ссылкой на полицию Мюнхена.Ранее об участии в акциях протеста, приуроченных к саммиту G7, заявили в 15 общественных организациях, в том числе в Фонде защиты дикой природы WWF. Демонстранты намерены требовать от мировых лидеров отказа от ископаемой энергетики, поддержки многообразия видов, социальной справедливости и борьбы с голодом.Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20220624/ukraina-1797722522.html

германия

мюнхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

g7, welt, всемирный фонд дикой природы, германия, мюнхен, в мире, владимир зеленский