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В Мюнхене начались акции протеста из-за саммита G7, сообщили СМИ
В Мюнхене начались акции протеста из-за саммита G7, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2022
В Мюнхене начались акции протеста из-за саммита G7, сообщили СМИ
Несколько тысяч демонстрантов вышли в Мюнхене в связи с саммитом G7, сообщает телеканал Welt, ранее полиция сообщала о том, что в уличных акциях протеста... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:12
2022-06-25T15:12
2022-06-25T15:19
g7
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всемирный фонд дикой природы
германия
мюнхен
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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Несколько тысяч демонстрантов вышли в Мюнхене в связи с саммитом G7, сообщает телеканал Welt, ранее полиция сообщала о том, что в уличных акциях протеста зарегистрировано участие в общей сложности 20 тысяч человек.Официальных данных полиции либо организаторов акции на данный момент нет. Происшествий на данный момент не зарегистрировано, сообщает Welt со ссылкой на полицию Мюнхена.Ранее об участии в акциях протеста, приуроченных к саммиту G7, заявили в 15 общественных организациях, в том числе в Фонде защиты дикой природы WWF. Демонстранты намерены требовать от мировых лидеров отказа от ископаемой энергетики, поддержки многообразия видов, социальной справедливости и борьбы с голодом.Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20220624/ukraina-1797722522.html
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g7, welt, всемирный фонд дикой природы, германия, мюнхен, в мире, владимир зеленский
15:12 25.06.2022 (обновлено: 15:19 25.06.2022)
В Мюнхене начались акции протеста из-за саммита G7, сообщили СМИ
Телеканал Welt: в Мюнхене несколько тысяч человек вышли на акции протеста из-за саммита G7