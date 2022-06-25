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В Мюнхене начались акции протеста из-за саммита G7, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2022
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В Мюнхене начались акции протеста из-за саммита G7, сообщили СМИ
В Мюнхене начались акции протеста из-за саммита G7, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2022
В Мюнхене начались акции протеста из-за саммита G7, сообщили СМИ
Несколько тысяч демонстрантов вышли в Мюнхене в связи с саммитом G7, сообщает телеканал Welt, ранее полиция сообщала о том, что в уличных акциях протеста... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:12
2022-06-25T15:19
g7
welt
всемирный фонд дикой природы
германия
мюнхен
в мире
владимир зеленский
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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Несколько тысяч демонстрантов вышли в Мюнхене в связи с саммитом G7, сообщает телеканал Welt, ранее полиция сообщала о том, что в уличных акциях протеста зарегистрировано участие в общей сложности 20 тысяч человек.Официальных данных полиции либо организаторов акции на данный момент нет. Происшествий на данный момент не зарегистрировано, сообщает Welt со ссылкой на полицию Мюнхена.Ранее об участии в акциях протеста, приуроченных к саммиту G7, заявили в 15 общественных организациях, в том числе в Фонде защиты дикой природы WWF. Демонстранты намерены требовать от мировых лидеров отказа от ископаемой энергетики, поддержки многообразия видов, социальной справедливости и борьбы с голодом.Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.
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g7, welt, всемирный фонд дикой природы, германия, мюнхен, в мире, владимир зеленский
15:12 25.06.2022 (обновлено: 15:19 25.06.2022)
 
В Мюнхене начались акции протеста из-за саммита G7, сообщили СМИ

Телеканал Welt: в Мюнхене несколько тысяч человек вышли на акции протеста из-за саммита G7

© AP Photo / Matthias SchraderАкция протеста из-за саммита G7 в Мюнхене, Германия
Акция протеста из-за саммита G7 в Мюнхене, Германия - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
Акция протеста из-за саммита G7 в Мюнхене, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Несколько тысяч демонстрантов вышли в Мюнхене в связи с саммитом G7, сообщает телеканал Welt, ранее полиция сообщала о том, что в уличных акциях протеста зарегистрировано участие в общей сложности 20 тысяч человек.
Официальных данных полиции либо организаторов акции на данный момент нет. Происшествий на данный момент не зарегистрировано, сообщает Welt со ссылкой на полицию Мюнхена.
Ранее об участии в акциях протеста, приуроченных к саммиту G7, заявили в 15 общественных организациях, в том числе в Фонде защиты дикой природы WWF. Демонстранты намерены требовать от мировых лидеров отказа от ископаемой энергетики, поддержки многообразия видов, социальной справедливости и борьбы с голодом.
Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
Вчера, 03:39
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G7WeltВсемирный фонд дикой природыГерманияМюнхенВ миреВладимир Зеленский
 
 
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