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Китай выразил протест США из-за полета американского самолета у Тайваня - РИА Новости, 25.06.2022
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Китай выразил протест США из-за полета американского самолета у Тайваня
Китай выразил протест США из-за полета американского самолета у Тайваня - РИА Новости, 25.06.2022
Китай выразил протест США из-за полета американского самолета у Тайваня
Полет американского военного самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом вредит миру и стабильности в регионе, Китай решительно выступает против, заявил в... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T06:19
2022-06-25T06:19
в мире
китай
сша
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ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Полет американского военного самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом вредит миру и стабильности в регионе, Китай решительно выступает против, заявил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.Ранее телеканал CNN со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США сообщил, что американский P-8A Poseidon совершил в пятницу разведывательный полет над Тайваньским проливом.Он подчеркнул, что силы Восточной зоны боевого командования НОАК постоянно находятся в состоянии высокой боевой готовности и решительно защищают государственный суверенитет и территориальную целостность страны.Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД КНР неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220617/tayvan-1796348814.html
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в мире, китай, сша
06:19 25.06.2022
 
Китай выразил протест США из-за полета американского самолета у Тайваня

Китай выразил протест США из-за полета американского самолета P-8A Poseidon у Тайваня

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет Boeing P-8 Poseidon
Самолет Boeing P-8 Poseidon - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самолет Boeing P-8 Poseidon. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Полет американского военного самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом вредит миру и стабильности в регионе, Китай решительно выступает против, заявил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США сообщил, что американский P-8A Poseidon совершил в пятницу разведывательный полет над Тайваньским проливом.
"Действия США являются преднамеренным вмешательством и дестабилизацией ситуации в регионе, вредят миру и стабильности в Тайваньском проливе, Китай решительно выступает против", - говорится в заявлении Ши И.
Он подчеркнул, что силы Восточной зоны боевого командования НОАК постоянно находятся в состоянии высокой боевой готовности и решительно защищают государственный суверенитет и территориальную целостность страны.
Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД КНР неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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