https://ria.ru/20220625/protest-1798035495.html

Китай выразил протест США из-за полета американского самолета у Тайваня

Китай выразил протест США из-за полета американского самолета у Тайваня - РИА Новости, 25.06.2022

Китай выразил протест США из-за полета американского самолета у Тайваня

Полет американского военного самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом вредит миру и стабильности в регионе, Китай решительно выступает против, заявил в... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T06:19

2022-06-25T06:19

2022-06-25T06:19

в мире

китай

сша

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ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Полет американского военного самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом вредит миру и стабильности в регионе, Китай решительно выступает против, заявил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.Ранее телеканал CNN со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США сообщил, что американский P-8A Poseidon совершил в пятницу разведывательный полет над Тайваньским проливом.Он подчеркнул, что силы Восточной зоны боевого командования НОАК постоянно находятся в состоянии высокой боевой готовности и решительно защищают государственный суверенитет и территориальную целостность страны.Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД КНР неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220617/tayvan-1796348814.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, сша