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В Кремле прокомментировали сообщения о присвоении Пригожину "Героя России" - РИА Новости, 25.06.2022
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В Кремле прокомментировали сообщения о присвоении Пригожину "Героя России"
В Кремле прокомментировали сообщения о присвоении Пригожину "Героя России" - РИА Новости, 25.06.2022
В Кремле прокомментировали сообщения о присвоении Пригожину "Героя России"
В Кремле прокомментировали публикации о якобы присвоении предпринимателю Евгению Пригожину звания "Герой России". РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:33
2022-06-25T14:33
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
евгений пригожин
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Кремле прокомментировали публикации о якобы присвоении предпринимателю Евгению Пригожину звания "Герой России"."Все открытые указы мы публикуем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что указом президента Пригожин удостоен звания "Герой России".
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), евгений пригожин, россия
14:33 25.06.2022
 
В Кремле прокомментировали сообщения о присвоении Пригожину "Героя России"

Песков о якобы присвоении Пригожину "Героя России": все открытые указы мы публикуем

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Кремле прокомментировали публикации о якобы присвоении предпринимателю Евгению Пригожину звания "Герой России".
"Все открытые указы мы публикуем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
1 июня, 13:42
Европейский суд оставил бизнесмена Пригожина в санкционном списке по Ливии
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что указом президента Пригожин удостоен звания "Герой России".
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)Евгений ПригожинРоссия
 
 
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