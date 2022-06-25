https://ria.ru/20220625/prigozhin-1798085451.html
В Кремле прокомментировали сообщения о присвоении Пригожину "Героя России"
В Кремле прокомментировали сообщения о присвоении Пригожину "Героя России" - РИА Новости, 25.06.2022
В Кремле прокомментировали сообщения о присвоении Пригожину "Героя России"
В Кремле прокомментировали публикации о якобы присвоении предпринимателю Евгению Пригожину звания "Герой России". РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:33
2022-06-25T14:33
2022-06-25T14:33
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
евгений пригожин
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Кремле прокомментировали публикации о якобы присвоении предпринимателю Евгению Пригожину звания "Герой России"."Все открытые указы мы публикуем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что указом президента Пригожин удостоен звания "Герой России".
https://ria.ru/20220601/prigozhin-1792337246.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков (спецпредставитель президента), евгений пригожин, россия
В Кремле прокомментировали сообщения о присвоении Пригожину "Героя России"
Песков о якобы присвоении Пригожину "Героя России": все открытые указы мы публикуем