https://ria.ru/20220625/prigozhin-1798085451.html

В Кремле прокомментировали сообщения о присвоении Пригожину "Героя России"

В Кремле прокомментировали сообщения о присвоении Пригожину "Героя России" - РИА Новости, 25.06.2022

В Кремле прокомментировали сообщения о присвоении Пригожину "Героя России"

В Кремле прокомментировали публикации о якобы присвоении предпринимателю Евгению Пригожину звания "Герой России". РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T14:33

2022-06-25T14:33

2022-06-25T14:33

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

евгений пригожин

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Кремле прокомментировали публикации о якобы присвоении предпринимателю Евгению Пригожину звания "Герой России"."Все открытые указы мы публикуем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что указом президента Пригожин удостоен звания "Герой России".

https://ria.ru/20220601/prigozhin-1792337246.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий песков (спецпредставитель президента), евгений пригожин, россия