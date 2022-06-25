Рейтинг@Mail.ru
Некоторым московским предпенсионерам пересчитают пособие по безработице - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220625/posobie-1798056040.html
Некоторым московским предпенсионерам пересчитают пособие по безработице
Некоторым московским предпенсионерам пересчитают пособие по безработице - РИА Новости, 25.06.2022
Некоторым московским предпенсионерам пересчитают пособие по безработице
Граждане предпенсионного возраста, признанные безработными на 31 декабря 2018 года, смогут подать заявление на повышенное пособие по безработице, сообщили... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:39
2022-06-25T10:39
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667386_0:0:3332:1874_1920x0_80_0_0_918ef81d82479b7fd2c8a7a2fe6496c2.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Граждане предпенсионного возраста, признанные безработными на 31 декабря 2018 года, смогут подать заявление на повышенное пособие по безработице, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).На нем, в частности, был рассмотрен проект о назначении и выплате пенсий, разработанный, чтобы исправить норму, препятствующую выплате пособия по безработице в максимальном размере гражданам предпенсионного возраста, признанным безработными до 1 января 2019 года."Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.Как пояснили в аппарате, сейчас размер пособия по безработице, начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышает 8 тысяч рублей, в то время, как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице может составлять до 11 280 рублей.Также на заседании был рассмотрен проект о Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере. Она позволит предоставлять меры соцзащиты автоматически. Платформа должна минимизировать количества документов, представляемых гражданами в различные организации, сократить сроки предоставления услуг, позволить перевести их в электронный вид.Кроме того, сторонами согласован проект об электронном документообороте в сфере трудовых отношений.
https://ria.ru/20220430/nalogi-1786279546.html
https://ria.ru/20211210/lgoty-1763046729.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667386_601:0:3332:2048_1920x0_80_0_0_accfc7e40fda8bb2f7565ddea192cc35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
10:39 25.06.2022
 
Некоторым московским предпенсионерам пересчитают пособие по безработице

Московским предпенсионерам, не работающим с 31 декабря 2018 года, пересчитают пособие

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд Пенсионного фонда России
Информационный стенд Пенсионного фонда России - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Информационный стенд Пенсионного фонда России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Граждане предпенсионного возраста, признанные безработными на 31 декабря 2018 года, смогут подать заявление на повышенное пособие по безработице, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
На нем, в частности, был рассмотрен проект о назначении и выплате пенсий, разработанный, чтобы исправить норму, препятствующую выплате пособия по безработице в максимальном размере гражданам предпенсионного возраста, признанным безработными до 1 января 2019 года.
Женщины гуляют в сквере - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 01:16
Эксперт научила, как сэкономить на налогах, если вам скоро на пенсию
"Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.
Как пояснили в аппарате, сейчас размер пособия по безработице, начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышает 8 тысяч рублей, в то время, как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице может составлять до 11 280 рублей.
Также на заседании был рассмотрен проект о Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере. Она позволит предоставлять меры соцзащиты автоматически. Платформа должна минимизировать количества документов, представляемых гражданами в различные организации, сократить сроки предоставления услуг, позволить перевести их в электронный вид.
Кроме того, сторонами согласован проект об электронном документообороте в сфере трудовых отношений.
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 01:15
Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала