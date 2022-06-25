https://ria.ru/20220625/posobie-1798056040.html

Некоторым московским предпенсионерам пересчитают пособие по безработице

Некоторым московским предпенсионерам пересчитают пособие по безработице - РИА Новости, 25.06.2022

Некоторым московским предпенсионерам пересчитают пособие по безработице

Граждане предпенсионного возраста, признанные безработными на 31 декабря 2018 года, смогут подать заявление на повышенное пособие по безработице, сообщили... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:39

2022-06-25T10:39

2022-06-25T10:39

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667386_0:0:3332:1874_1920x0_80_0_0_918ef81d82479b7fd2c8a7a2fe6496c2.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Граждане предпенсионного возраста, признанные безработными на 31 декабря 2018 года, смогут подать заявление на повышенное пособие по безработице, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).На нем, в частности, был рассмотрен проект о назначении и выплате пенсий, разработанный, чтобы исправить норму, препятствующую выплате пособия по безработице в максимальном размере гражданам предпенсионного возраста, признанным безработными до 1 января 2019 года."Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.Как пояснили в аппарате, сейчас размер пособия по безработице, начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышает 8 тысяч рублей, в то время, как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице может составлять до 11 280 рублей.Также на заседании был рассмотрен проект о Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере. Она позволит предоставлять меры соцзащиты автоматически. Платформа должна минимизировать количества документов, представляемых гражданами в различные организации, сократить сроки предоставления услуг, позволить перевести их в электронный вид.Кроме того, сторонами согласован проект об электронном документообороте в сфере трудовых отношений.

https://ria.ru/20220430/nalogi-1786279546.html

https://ria.ru/20211210/lgoty-1763046729.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва