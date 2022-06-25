https://ria.ru/20220625/poliv-1798066975.html

Коммунальные службы поливают проезжую часть из-за жары в Москве

Коммунальные службы поливают проезжую часть из-за жары в Москве - РИА Новости, 25.06.2022

Коммунальные службы поливают проезжую часть из-за жары в Москве

Столичные коммунальные службы проводят полив проезжей части из-за установившейся в Москве жаркой погоды, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T12:06

2022-06-25T12:06

2022-06-25T12:06

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Столичные коммунальные службы проводят полив проезжей части из-за установившейся в Москве жаркой погоды, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Уточняется, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить."При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня проведем ее трижды, первый цикл начнется в 11.00. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – рассказал Бирюков.Кроме того, с 21.00 до 06.00 будет произведен обильный полив деревьев, кустарников и цветников.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков