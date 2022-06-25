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Коммунальные службы поливают проезжую часть из-за жары в Москве
Коммунальные службы поливают проезжую часть из-за жары в Москве - РИА Новости, 25.06.2022
Коммунальные службы поливают проезжую часть из-за жары в Москве
Столичные коммунальные службы проводят полив проезжей части из-за установившейся в Москве жаркой погоды, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T12:06
2022-06-25T12:06
2022-06-25T12:06
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Столичные коммунальные службы проводят полив проезжей части из-за установившейся в Москве жаркой погоды, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Уточняется, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить."При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня проведем ее трижды, первый цикл начнется в 11.00. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – рассказал Бирюков.Кроме того, с 21.00 до 06.00 будет произведен обильный полив деревьев, кустарников и цветников.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Столичные коммунальные службы проводят полив проезжей части из-за установившейся в Москве жаркой погоды, сообщил
заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы
.
Уточняется, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить.
"При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня проведем ее трижды, первый цикл начнется в 11.00. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – рассказал Бирюков.
Кроме того, с 21.00 до 06.00 будет произведен обильный полив деревьев, кустарников и цветников.