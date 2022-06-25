https://ria.ru/20220625/plennyy-1798060723.html
Сдавшийся в плен украинский военный сожалеет, что пошел воевать за Украину
Сдавшийся в плен украинский военный сожалеет, что пошел воевать за Украину - РИА Новости, 25.06.2022
Сдавшийся в плен украинский военный сожалеет, что пошел воевать за Украину
Сдавшийся в плен украинский военный Леонид Мусейчук сожалеет, что пошел воевать за Украину. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:13
2022-06-25T11:13
2022-06-25T13:56
в мире
луганская народная республика
львовская область
иван филипоненко
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ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 25 июн – РИА Новости. Сдавшийся в плен украинский военный Леонид Мусейчук сожалеет, что пошел воевать за Украину.Повар по образованию Мусейчук был призван в украинские войска в апреле."25 апреля отправили во Львовскую область, проходил подготовку, готовили американец и англичанин. Они имена не говорили, говорили по-английски, переводчик у них был. Учили, как отступать и как нападать", - рассказал РИА Новости сдавшийся в плен.По его словам, подготовка велась чуть больше недели, еще две недели отдыхали, а потом их перебросили в Камышеваху. На позициях не был, рассказал он. "Сожалею, что пошел (воевать – ред.), вообще бы не шел, потому что вранье все, и наши знают, что вранье, хотят сдаться, но боятся", - сказал он.Пленный солдат сообщил также, что украинские военные стреляют по своим.Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20220624/gorskoe-1798011130.html
https://ria.ru/20220624/plennye-1798008500.html
луганская народная республика
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинский пленный рассказал о подготовке солдат иностранными инструкторами
Украинский пленный рассказал о подготовке солдат иностранными инструкторами
2022-06-25T11:13
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, львовская область, иван филипоненко
11:13 25.06.2022 (обновлено: 13:56 25.06.2022)
Сдавшийся в плен украинский военный сожалеет, что пошел воевать за Украину
Сдавшийся в плен украинский военный Леонид Мусейчук сожалеет, что пошел воевать за Украину