https://ria.ru/20220625/plennyy-1798060723.html

Сдавшийся в плен украинский военный сожалеет, что пошел воевать за Украину

Сдавшийся в плен украинский военный сожалеет, что пошел воевать за Украину - РИА Новости, 25.06.2022

Сдавшийся в плен украинский военный сожалеет, что пошел воевать за Украину

Сдавшийся в плен украинский военный Леонид Мусейчук сожалеет, что пошел воевать за Украину. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:13

2022-06-25T11:13

2022-06-25T13:56

в мире

луганская народная республика

львовская область

иван филипоненко

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ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 25 июн – РИА Новости. Сдавшийся в плен украинский военный Леонид Мусейчук сожалеет, что пошел воевать за Украину.Повар по образованию Мусейчук был призван в украинские войска в апреле."25 апреля отправили во Львовскую область, проходил подготовку, готовили американец и англичанин. Они имена не говорили, говорили по-английски, переводчик у них был. Учили, как отступать и как нападать", - рассказал РИА Новости сдавшийся в плен.По его словам, подготовка велась чуть больше недели, еще две недели отдыхали, а потом их перебросили в Камышеваху. На позициях не был, рассказал он. "Сожалею, что пошел (воевать – ред.), вообще бы не шел, потому что вранье все, и наши знают, что вранье, хотят сдаться, но боятся", - сказал он.Пленный солдат сообщил также, что украинские военные стреляют по своим.Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20220624/gorskoe-1798011130.html

https://ria.ru/20220624/plennye-1798008500.html

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львовская область

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Украинский пленный рассказал о подготовке солдат иностранными инструкторами Украинский пленный рассказал о подготовке солдат иностранными инструкторами 2022-06-25T11:13 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, львовская область, иван филипоненко