https://ria.ru/20220625/perm-1798074018.html

Чернышенко побывал на строительстве художественной галереи в Перми

Чернышенко побывал на строительстве художественной галереи в Перми - РИА Новости, 25.06.2022

Чернышенко побывал на строительстве художественной галереи в Перми

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко проверил ход строительства нового здания пермской художественной галереи, которое закончат возводить в декабре 2023 года,... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T13:07

2022-06-25T13:07

2022-06-25T13:07

общество

дмитрий чернышенко

дмитрий махонин

россия

пермский край

пермь

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ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко проверил ход строительства нового здания пермской художественной галереи, которое закончат возводить в декабре 2023 года, сообщает корреспондент РИА Новости.Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в субботу посетил с рабочим визитом Пермь. Здесь он примет участие в заседании, на котором будет обсуждаться реализация ключевых проектов, приуроченных к 300-летию Перми. Новое здание художественной галереи входит в перечень приоритетных проектов, возводимых к юбилею города."Задумка была же такая, что собор (где сейчас находится галерея) будет полностью подготовлен к 300-летию. Смотрю на сроки - декабрь 2023 года (окончание строительства нового здания галереи). Возможны ли этапы, какое-то временное хранение? Необходимо выбрать мероприятие, например, Дягилевский фестиваль в 2024 году... и в этот момент в новом здании Пермской государственной художественной галереи представить всю экспозицию", — рассказал Чернышенко.Он предложил местным властям к празднованию 300-летия Перми пригласить Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси на богослужение в Спасо-Преображенский собор, где сейчас располагается галерея.Министр культуры Пермского края Алла Платонова пояснила, что часть экспонатов уже перевезена из собора на временную площадку. При этом процесс переезда займет примерно 4 месяца с момента сдачи построенного выставочного пространства.В начале мая 2022 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что подрядчик начал готовить котлован под объект, фундамент и стены нового здания галереи планируется построить к зиме.Галерею построит компания "ЛимакМаращСтрой". Власти подписали с подрядчиком контракт на 4,2 миллиарда рублей весной 2021 года. Выставочное пространство станет частью культурного кластера на месте бывшего завода имени Шпагина на улице Советской в Перми.Площадь пятиэтажного комплекса составит 21,6 тысячи квадратных метров, это в семь раз больше нынешней площади галереи (в здании Спасо-Преображенского собора). В новом корпусе планируется организовать также образовательный центр, библиотеку музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

https://ria.ru/20220625/tekhnologii-1798061771.html

https://rsport.ria.ru/20220624/khokkey-1797794888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий чернышенко, дмитрий махонин, россия, пермский край, пермь