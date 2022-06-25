https://ria.ru/20220625/peregovory-1798112188.html
Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге
Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге - РИА Новости, 25.06.2022
Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге.Встреча проходит в Константиновском дворце. До... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T17:42
2022-06-25T17:42
2022-06-25T17:55
владимир путин
александр лукашенко
политика
санкт-петербург
россия
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге.Встреча проходит в Константиновском дворце. До этого Лукашенко прибыл в Тверскую область и в четверг был с российским главой государства в резиденции в Завидово.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, александр лукашенко, политика, санкт-петербург, россия, белоруссия
17:42 25.06.2022 (обновлено: 17:55 25.06.2022)
Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге
Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге