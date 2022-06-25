https://ria.ru/20220625/peregovory-1798112188.html

Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге

Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге - РИА Новости, 25.06.2022

Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге.Встреча проходит в Константиновском дворце. До... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T17:42

2022-06-25T17:42

2022-06-25T17:55

владимир путин

александр лукашенко

политика

санкт-петербург

россия

белоруссия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге.Встреча проходит в Константиновском дворце. До этого Лукашенко прибыл в Тверскую область и в четверг был с российским главой государства в резиденции в Завидово.

https://ria.ru/20220625/port-1798109703.html

санкт-петербург

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, александр лукашенко, политика, санкт-петербург, россия, белоруссия