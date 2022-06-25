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Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге - РИА Новости, 25.06.2022
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Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге
Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге - РИА Новости, 25.06.2022
Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге.Встреча проходит в Константиновском дворце. До... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T17:42
2022-06-25T17:55
владимир путин
александр лукашенко
политика
санкт-петербург
россия
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге.Встреча проходит в Константиновском дворце. До этого Лукашенко прибыл в Тверскую область и в четверг был с российским главой государства в резиденции в Завидово.
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владимир путин, александр лукашенко, политика, санкт-петербург, россия, белоруссия
17:42 25.06.2022 (обновлено: 17:55 25.06.2022)
 
Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге

Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге.

Встреча проходит в Константиновском дворце. До этого Лукашенко прибыл в Тверскую область и в четверг был с российским главой государства в резиденции в Завидово.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко осматривает строительство порта в Бронке - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
17:11
Лукашенко осмотрел строительство белорусского порта в Бронке
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоПолитикаСанкт-ПетербургРоссияБелоруссия
 
 
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