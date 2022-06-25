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США и Иран возобновят переговоры по СВПД
США и Иран возобновят переговоры по СВПД - РИА Новости, 25.06.2022
США и Иран возобновят переговоры по СВПД
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом по СВПД они договорились о возобновлении в ближайшие... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:45
2022-06-25T14:45
2022-06-25T14:45
в мире
иран
сша
жозеп боррель
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом по СВПД они договорились о возобновлении в ближайшие дни переговоров между Ираном и США."Мой визит в Тегеран преследует одну главную цель: придать новый импульс переговорам и вернуть в нужное русло ядерную сделку СВПД. На встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом мы договорились о возобновлении переговоров между Ираном и США в ближайшие дни при содействии моей команды, чтобы решить последние оставшиеся вопросы", - сообщил он в своём Twitter.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), евросоюз
США и Иран возобновят переговоры по СВПД
Боррель договорился с Ираном о возобновлении переговоров между Вашингтоном и Тегераном