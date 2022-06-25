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США и Иран возобновят переговоры по СВПД - РИА Новости, 25.06.2022
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США и Иран возобновят переговоры по СВПД
США и Иран возобновят переговоры по СВПД - РИА Новости, 25.06.2022
США и Иран возобновят переговоры по СВПД
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом по СВПД они договорились о возобновлении в ближайшие... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:45
2022-06-25T14:45
в мире
иран
сша
жозеп боррель
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом по СВПД они договорились о возобновлении в ближайшие дни переговоров между Ираном и США."Мой визит в Тегеран преследует одну главную цель: придать новый импульс переговорам и вернуть в нужное русло ядерную сделку СВПД. На встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом мы договорились о возобновлении переговоров между Ираном и США в ближайшие дни при содействии моей команды, чтобы решить последние оставшиеся вопросы", - сообщил он в своём Twitter.
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в мире, иран, сша, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), евросоюз
14:45 25.06.2022
 
США и Иран возобновят переговоры по СВПД

Боррель договорился с Ираном о возобновлении переговоров между Вашингтоном и Тегераном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом по СВПД они договорились о возобновлении в ближайшие дни переговоров между Ираном и США.
"Мой визит в Тегеран преследует одну главную цель: придать новый импульс переговорам и вернуть в нужное русло ядерную сделку СВПД. На встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом мы договорились о возобновлении переговоров между Ираном и США в ближайшие дни при содействии моей команды, чтобы решить последние оставшиеся вопросы", - сообщил он в своём Twitter.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 13:28
США пытаются выторговать дополнительные условия по СВПД, заявил Лавров
 
В миреИранСШАЖозеп БоррельСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Евросоюз
 
 
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