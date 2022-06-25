https://ria.ru/20220625/peregovory-1798087535.html

США и Иран возобновят переговоры по СВПД

США и Иран возобновят переговоры по СВПД - РИА Новости, 25.06.2022

США и Иран возобновят переговоры по СВПД

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом по СВПД они договорились о возобновлении в ближайшие... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T14:45

2022-06-25T14:45

2022-06-25T14:45

в мире

иран

сша

жозеп боррель

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом по СВПД они договорились о возобновлении в ближайшие дни переговоров между Ираном и США."Мой визит в Тегеран преследует одну главную цель: придать новый импульс переговорам и вернуть в нужное русло ядерную сделку СВПД. На встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом мы договорились о возобновлении переговоров между Ираном и США в ближайшие дни при содействии моей команды, чтобы решить последние оставшиеся вопросы", - сообщил он в своём Twitter.

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иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иран, сша, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), евросоюз