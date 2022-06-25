https://ria.ru/20220625/pensiya-1798023755.html

Россиянам объяснили, кому положена вторая пенсия

Россиянам объяснили, кому положена вторая пенсия - РИА Новости, 25.06.2022

Россиянам объяснили, кому положена вторая пенсия

Россияне, достигшие 80-летнего возраста, имеют право увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T01:16

2022-06-25T01:16

2022-06-25T07:38

общество

пенсионный фонд рф

пенсия

россия

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Россияне, достигшие 80-летнего возраста, имеют право увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по Москве и Московской области.По словам Пенсионного фонда, через месяц после достижения пенсионером 80 лет размер выплат будет увеличен в два раза. Однако претендовать на повышение пенсии не могут инвалиды первой группы и те, кто получает социальные выплаты по случаю потери кормильца.Кроме того, пенсионеры с 80 лет имеют право на оформление компенсации по уходу за собой. Права на компенсационную выплату не имеют только лица, получающие пособие по безработице.Оформить заявление на выплату можно тремя способами: на сайте ПФР, на портале "Госуслуг" и в клиентской службе ПФР.

https://ria.ru/20220624/zarplata-1797717469.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, пенсионный фонд рф, пенсия, россия