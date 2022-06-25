01:16 25.06.2022 (обновлено: 07:38 25.06.2022)
Россиянам объяснили, кому положена вторая пенсия
ПФР: россияне после 80 лет получают право на двойную выплату к страховой пенсии
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Россияне, достигшие 80-летнего возраста, имеют право увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по Москве и Московской области.
По словам Пенсионного фонда, через месяц после достижения пенсионером 80 лет размер выплат будет увеличен в два раза. Однако претендовать на повышение пенсии не могут инвалиды первой группы и те, кто получает социальные выплаты по случаю потери кормильца.
Кроме того, пенсионеры с 80 лет имеют право на оформление компенсации по уходу за собой. Права на компенсационную выплату не имеют только лица, получающие пособие по безработице.
Оформить заявление на выплату можно тремя способами: на сайте ПФР, на портале "Госуслуг" и в клиентской службе ПФР.
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