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Россиянам объяснили, кому положена вторая пенсия - РИА Новости, 25.06.2022
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Россиянам объяснили, кому положена вторая пенсия
Россиянам объяснили, кому положена вторая пенсия - РИА Новости, 25.06.2022
Россиянам объяснили, кому положена вторая пенсия
Россияне, достигшие 80-летнего возраста, имеют право увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T01:16
2022-06-25T07:38
общество
пенсионный фонд рф
пенсия
россия
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Россияне, достигшие 80-летнего возраста, имеют право увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по Москве и Московской области.По словам Пенсионного фонда, через месяц после достижения пенсионером 80 лет размер выплат будет увеличен в два раза. Однако претендовать на повышение пенсии не могут инвалиды первой группы и те, кто получает социальные выплаты по случаю потери кормильца.Кроме того, пенсионеры с 80 лет имеют право на оформление компенсации по уходу за собой. Права на компенсационную выплату не имеют только лица, получающие пособие по безработице.Оформить заявление на выплату можно тремя способами: на сайте ПФР, на портале "Госуслуг" и в клиентской службе ПФР.
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общество, пенсионный фонд рф, пенсия, россия
01:16 25.06.2022 (обновлено: 07:38 25.06.2022)
 
Россиянам объяснили, кому положена вторая пенсия

ПФР: россияне после 80 лет получают право на двойную выплату к страховой пенсии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Россияне, достигшие 80-летнего возраста, имеют право увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по Москве и Московской области.
По словам Пенсионного фонда, через месяц после достижения пенсионером 80 лет размер выплат будет увеличен в два раза. Однако претендовать на повышение пенсии не могут инвалиды первой группы и те, кто получает социальные выплаты по случаю потери кормильца.
Кроме того, пенсионеры с 80 лет имеют право на оформление компенсации по уходу за собой. Права на компенсационную выплату не имеют только лица, получающие пособие по безработице.
Оформить заявление на выплату можно тремя способами: на сайте ПФР, на портале "Госуслуг" и в клиентской службе ПФР.
Калькулятор - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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