https://ria.ru/20220625/padenie-1798073769.html

Патриарх Кирилл прокомментировал падение во время богослужения

Патриарх Кирилл прокомментировал падение во время богослужения - РИА Новости, 25.06.2022

Патриарх Кирилл прокомментировал падение во время богослужения

Падение во время богослужения в храме Новороссийска обошлось без последствий, причиной стал мокрый пол, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T13:05

2022-06-25T13:05

2022-06-25T13:05

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

новороссийск

русская православная церковь

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Падение во время богослужения в храме Новороссийска обошлось без последствий, причиной стал мокрый пол, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Трансляция проповеди патриарха ведется телеканалом Кубань24.Патриарх Кирилл в субботу освятил храм благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских города Новороссийска. Во время богослужения он поскользнулся и упал, когда сходил с амвона (возвышение в центре храма), после чего продолжил богослужение."То, что я сегодня упал - ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всякий последствий. Но зато все вы запомните, конечно, сегодняшний день, как и я его запомню, но с радостью, благодарением ко всем вам, что вашими трудами был построен этот храм", - сказал патриарх Кирилл.В РПЦ не стали комментировать произошедший инцидент.

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795885897.html

новороссийск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), новороссийск, русская православная церковь