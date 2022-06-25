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Патриарх Кирилл прокомментировал падение во время богослужения - РИА Новости, 25.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220625/padenie-1798073769.html
Патриарх Кирилл прокомментировал падение во время богослужения
Патриарх Кирилл прокомментировал падение во время богослужения - РИА Новости, 25.06.2022
Патриарх Кирилл прокомментировал падение во время богослужения
Падение во время богослужения в храме Новороссийска обошлось без последствий, причиной стал мокрый пол, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T13:05
2022-06-25T13:05
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
новороссийск
русская православная церковь
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Падение во время богослужения в храме Новороссийска обошлось без последствий, причиной стал мокрый пол, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Трансляция проповеди патриарха ведется телеканалом Кубань24.Патриарх Кирилл в субботу освятил храм благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских города Новороссийска. Во время богослужения он поскользнулся и упал, когда сходил с амвона (возвышение в центре храма), после чего продолжил богослужение."То, что я сегодня упал - ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всякий последствий. Но зато все вы запомните, конечно, сегодняшний день, как и я его запомню, но с радостью, благодарением ко всем вам, что вашими трудами был построен этот храм", - сказал патриарх Кирилл.В РПЦ не стали комментировать произошедший инцидент.
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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), новороссийск, русская православная церковь
13:05 25.06.2022
 
Патриарх Кирилл прокомментировал падение во время богослужения

Патриарх Кирилл сообщил, что падение во время богослужения обошлось без последствий

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Падение во время богослужения в храме Новороссийска обошлось без последствий, причиной стал мокрый пол, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Трансляция проповеди патриарха ведется телеканалом Кубань24.
Патриарх Кирилл в субботу освятил храм благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских города Новороссийска. Во время богослужения он поскользнулся и упал, когда сходил с амвона (возвышение в центре храма), после чего продолжил богослужение.
"То, что я сегодня упал - ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всякий последствий. Но зато все вы запомните, конечно, сегодняшний день, как и я его запомню, но с радостью, благодарением ко всем вам, что вашими трудами был построен этот храм", - сказал патриарх Кирилл.
В РПЦ не стали комментировать произошедший инцидент.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил богослужение в крупнейшем русском храме Лондона — Успенском кафедральном соборе Сурожской епархии Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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