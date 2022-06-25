https://ria.ru/20220625/otvet-1798119204.html

Лукашенко попросил Путина рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада

Лукашенко попросил Путина рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада - РИА Новости, 25.06.2022

Лукашенко попросил Путина рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:25

2022-06-25T18:25

2022-06-25T21:21

александр лукашенко

владимир путин

россия

белоруссия

нато

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки.Он добавил, что не имеет в виду, что Россия должна завтра привезти ядерные боеприпасы в Белоруссию, но с такими действиями НАТО "шутить нельзя".Белорусский президент подчеркнул, что не первый раз поднимает перед российской стороной этот вопрос, и знает, что эта тема уже обсуждалась в Минобороны РФ. "Хотелось бы услышать, как будут здесь развиваться события", - сказал он.Лукашенко предложил Путину во время переговоров подробно обсудить вопросы обороны. "Для нас это очень важно сейчас, критически важно в связи с тем, что сейчас происходит на Западе", - подчеркнул он. По словам белорусского президента, нужно обсудить комплекс вопросов в сфере обороны и безопасности, чтобы люди в Белоруссии и России понимали, что находятся "под серьезной защитой".

https://ria.ru/20220622/nato-1797223817.html

россия

белоруссия

сша

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Лукашенко попросил Путина помочь модернизировать белорусские самолеты Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. "Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируют нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды", - сказал Лукашенко Путину. Он добавил, что не имеет в виду, что Россия должна завтра привезти ядерные боеприпасы в Белоруссию, но с такими действиями НАТО "шутить нельзя". 2022-06-25T18:25 true PT1M00S

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александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия, нато, сша