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Лукашенко попросил Путина рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада
Лукашенко попросил Путина рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада - РИА Новости, 25.06.2022
Лукашенко попросил Путина рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:25
2022-06-25T18:25
2022-06-25T21:21
александр лукашенко
владимир путин
россия
белоруссия
нато
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки.Он добавил, что не имеет в виду, что Россия должна завтра привезти ядерные боеприпасы в Белоруссию, но с такими действиями НАТО "шутить нельзя".Белорусский президент подчеркнул, что не первый раз поднимает перед российской стороной этот вопрос, и знает, что эта тема уже обсуждалась в Минобороны РФ. "Хотелось бы услышать, как будут здесь развиваться события", - сказал он.Лукашенко предложил Путину во время переговоров подробно обсудить вопросы обороны. "Для нас это очень важно сейчас, критически важно в связи с тем, что сейчас происходит на Западе", - подчеркнул он. По словам белорусского президента, нужно обсудить комплекс вопросов в сфере обороны и безопасности, чтобы люди в Белоруссии и России понимали, что находятся "под серьезной защитой".
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Лукашенко попросил Путина помочь модернизировать белорусские самолеты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. "Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируют нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды", - сказал Лукашенко Путину. Он добавил, что не имеет в виду, что Россия должна завтра привезти ядерные боеприпасы в Белоруссию, но с такими действиями НАТО "шутить нельзя".
2022-06-25T18:25
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александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия, нато, сша
18:25 25.06.2022 (обновлено: 21:21 25.06.2022)
Лукашенко попросил Путина рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада
Лукашенко попросил Путина помочь с ядерным оснащением самолетов в ответ на агрессию НАТО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки.
"Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США
и НАТО
, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируют нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды", - сказал Лукашенко Путину.
Он добавил, что не имеет в виду, что Россия
должна завтра привезти ядерные боеприпасы в Белоруссию
, но с такими действиями НАТО "шутить нельзя".
"Если тренируются, значит, что-то думают. Иначе зачем тренироваться?" - обратил внимание Лукашенко.
Белорусский президент подчеркнул, что не первый раз поднимает перед российской стороной этот вопрос, и знает, что эта тема уже обсуждалась в Минобороны РФ. "Хотелось бы услышать, как будут здесь развиваться события", - сказал он.
Лукашенко предложил Путину во время переговоров подробно обсудить вопросы обороны. "Для нас это очень важно сейчас, критически важно в связи с тем, что сейчас происходит на Западе", - подчеркнул он. По словам белорусского президента, нужно обсудить комплекс вопросов в сфере обороны и безопасности, чтобы люди в Белоруссии и России понимали, что находятся "под серьезной защитой".