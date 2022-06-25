https://ria.ru/20220625/otstuplenie-1798062274.html
Житель Золотого рассказал об отступлении украинских военных
Житель Золотого рассказал об отступлении украинских военных - РИА Новости, 25.06.2022
Житель Золотого рассказал об отступлении украинских военных
Житель освобожденного Золотого-2 Андрей Мищенко рассказал РИА Новости, что украинские войска, отступая, выпустили по городу около 140 снарядов в течение часа. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:29
2022-06-25T11:29
2022-06-25T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 25 июн – РИА Новости. Житель освобожденного Золотого-2 Андрей Мищенко рассказал РИА Новости, что украинские войска, отступая, выпустили по городу около 140 снарядов в течение часа."Когда уходили (украинские войска – ред.), напоследок накидали. Во дворе разорвалось около 5 или 6 снарядов", - сказал он.По его словам, в течение часа тогда "прилетели" около 140 снарядов.Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики.
https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Житель Золотого рассказал об отступлении украинских военных
Житель Золотого рассказал, что отступающие украинские войска выпустили 140 снарядов за час