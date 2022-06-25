https://ria.ru/20220625/otstuplenie-1798062274.html

Житель Золотого рассказал об отступлении украинских военных

Житель Золотого рассказал об отступлении украинских военных - РИА Новости, 25.06.2022

Житель Золотого рассказал об отступлении украинских военных

Житель освобожденного Золотого-2 Андрей Мищенко рассказал РИА Новости, что украинские войска, отступая, выпустили по городу около 140 снарядов в течение часа. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:29

2022-06-25T11:29

2022-06-25T11:29

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 25 июн – РИА Новости. Житель освобожденного Золотого-2 Андрей Мищенко рассказал РИА Новости, что украинские войска, отступая, выпустили по городу около 140 снарядов в течение часа."Когда уходили (украинские войска – ред.), напоследок накидали. Во дворе разорвалось около 5 или 6 снарядов", - сказал он.По его словам, в течение часа тогда "прилетели" около 140 снарядов.Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики.

https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины