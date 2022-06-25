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Туроператоры предупредили о дефиците номеров в отелях Турции и Египта - РИА Новости, 25.06.2022
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Туризм
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Туроператоры предупредили о дефиците номеров в отелях Турции и Египта
Туроператоры предупредили о дефиците номеров в отелях Турции и Египта - РИА Новости, 25.06.2022
Туроператоры предупредили о дефиците номеров в отелях Турции и Египта
Популярные отели Турции и Египта до середины июля "уходят на стоп" в связи с празднованием исламского праздника Курбан-байрам, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T07:42
2022-06-25T15:50
туризм
новости - туризм
турция
египет
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Популярные отели Турции и Египта до середины июля "уходят на стоп" в связи с празднованием исламского праздника Курбан-байрам, рассказали РИА Новости представители отрасли.Эту информацию подтвердили и в Fun&amp;Sun. "Турция и Египет продаются активно, проблем с загрузкой нет. Учитывая, что с 9 по 13 июля исламский праздник, места в популярных отелях быстро заканчиваются. В связи с этим всем, кто планирует свой отпуск на июль, необходимо поторопиться", — указали в туркомпании.В Tez Tour также рассказали, что россиянами на зарубежных курортах в первую очередь бронируются пятизвездочные отели. "В Египте свыше 60% бронирований приходится на отели категории пять звезд, абсолютное большинство туристов выбирают регионы Хургады и Шарм-эш-Шейха, в то время как курорты Сафага, Сома-Бэй и Макади предпочитают менее пяти процентов клиентов компании. В Турции наиболее востребованы туры с проживанием в Кемере, Белеке и Алании", — сказали в туркомпании.В Anex Tour, в свою очередь, отметили, что неоспоримым лидером продаж в этом летнем сезоне является Турция. "Однако несмотря на то что в июне расширялись программы региональными вылетами, все равно рейсов не так много, как это было ранее. Наиболее популярен по количеству объемов перевозки и, соответственно, спроса Анталийский регион, курорты Алания, Сиде, Кемер, Белек", — рассказали представители туроператора."В качестве изменений в спросе можем отметить рост спроса на Эгейский регион. Наиболее популярные курорты Бодрум, Мармарис, Кушадасы, Чешме. В этой части Турции доступны сразу три аэропорта прилета — Даламан, Бодрум и Измир, но, конечно, городов вылетов значительно меньше, чем в Анталию. К примеру, туры с перелетом в Измир доступны только из Москвы, но с июля произойдет увеличение количества рейсов с двух до пяти раз в неделю", — добавили в компании.Рост ценТуроператоры отметили, что цены в этом сезоне выше, чем годом ранее. "По сравнению с 2021 годом цены на туры в Турцию за аналогичный период выросли примерно на 40 процентов. В Египте также наблюдается увеличение стоимости отдыха, но, в отличие от текущего летнего сезона, в прошлом не было чартерного авиасообщения с курортами страны", — рассказали в Tez Tour.Ростуризм совместно с Минтрансом в середине мая согласовали 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию из России на период до 1 июля.
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новости - туризм, турция, египет
07:42 25.06.2022 (обновлено: 15:50 25.06.2022)
 
Туроператоры предупредили о дефиците номеров в отелях Турции и Египта

Туроператоры предупредили о дефиците номеров в отелях Турции и Египта до 15 июля

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка плавает в бассейне одного из отелей Антальи
Девушка плавает в бассейне одного из отелей Антальи - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Девушка плавает в бассейне одного из отелей Антальи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Популярные отели Турции и Египта до середины июля "уходят на стоп" в связи с празднованием исламского праздника Курбан-байрам, рассказали РИА Новости представители отрасли.

"Спрос на отдых за рубежом этим летом существенно превышает предложение из-за ограниченной авиаперевозки. Лидерами по востребованности у клиентов Tez Tour являются Египет и Турция. В обеих странах наблюдается высокая загрузка отелей с конца июня и до середины июля из-за празднования в этот период Курбан-байрама. Большинство объектов размещения активно бронируется местным рынком, поэтому они уходят на стоп, а цены на оставшиеся в наличии номера повышаются", — сообщили в пресс-службе туроператора.

Эту информацию подтвердили и в Fun&Sun. "Турция и Египет продаются активно, проблем с загрузкой нет. Учитывая, что с 9 по 13 июля исламский праздник, места в популярных отелях быстро заканчиваются. В связи с этим всем, кто планирует свой отпуск на июль, необходимо поторопиться", — указали в туркомпании.
В Tez Tour также рассказали, что россиянами на зарубежных курортах в первую очередь бронируются пятизвездочные отели. "В Египте свыше 60% бронирований приходится на отели категории пять звезд, абсолютное большинство туристов выбирают регионы Хургады и Шарм-эш-Шейха, в то время как курорты Сафага, Сома-Бэй и Макади предпочитают менее пяти процентов клиентов компании. В Турции наиболее востребованы туры с проживанием в Кемере, Белеке и Алании", — сказали в туркомпании.
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В Anex Tour, в свою очередь, отметили, что неоспоримым лидером продаж в этом летнем сезоне является Турция. "Однако несмотря на то что в июне расширялись программы региональными вылетами, все равно рейсов не так много, как это было ранее. Наиболее популярен по количеству объемов перевозки и, соответственно, спроса Анталийский регион, курорты Алания, Сиде, Кемер, Белек", — рассказали представители туроператора.
"В качестве изменений в спросе можем отметить рост спроса на Эгейский регион. Наиболее популярные курорты Бодрум, Мармарис, Кушадасы, Чешме. В этой части Турции доступны сразу три аэропорта прилета — Даламан, Бодрум и Измир, но, конечно, городов вылетов значительно меньше, чем в Анталию. К примеру, туры с перелетом в Измир доступны только из Москвы, но с июля произойдет увеличение количества рейсов с двух до пяти раз в неделю", — добавили в компании.
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Рост цен

Туроператоры отметили, что цены в этом сезоне выше, чем годом ранее. "По сравнению с 2021 годом цены на туры в Турцию за аналогичный период выросли примерно на 40 процентов. В Египте также наблюдается увеличение стоимости отдыха, но, в отличие от текущего летнего сезона, в прошлом не было чартерного авиасообщения с курортами страны", — рассказали в Tez Tour.

"Конечно, дополнительные рейсы, которые будут добавляться, могут немного скорректировать стоимость туров ввиду увеличения (количества. — Прим. ред.) авиабилетов. К примеру, цена на тур в Турцию с вылетом в июле, что является высоким сезоном, начинается от 91 тысячи рублей — без учета топливного сбора — в самый стартовый отель "пять звезд" в Анталийский регион и от 112 тысяч рублей в стартовый отель "пять звезд" на Эгейском побережье", — добавили в Anex Tour.

Ростуризм совместно с Минтрансом в середине мая согласовали 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию из России на период до 1 июля.
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