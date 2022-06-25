https://ria.ru/20220625/oteli-1798039467.html

Туроператоры предупредили о дефиците номеров в отелях Турции и Египта

Туроператоры предупредили о дефиците номеров в отелях Турции и Египта - РИА Новости, 25.06.2022

Туроператоры предупредили о дефиците номеров в отелях Турции и Египта

Популярные отели Турции и Египта до середины июля "уходят на стоп" в связи с празднованием исламского праздника Курбан-байрам, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T07:42

2022-06-25T07:42

2022-06-25T15:50

туризм

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турция

египет

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Популярные отели Турции и Египта до середины июля "уходят на стоп" в связи с празднованием исламского праздника Курбан-байрам, рассказали РИА Новости представители отрасли.Эту информацию подтвердили и в Fun&Sun. "Турция и Египет продаются активно, проблем с загрузкой нет. Учитывая, что с 9 по 13 июля исламский праздник, места в популярных отелях быстро заканчиваются. В связи с этим всем, кто планирует свой отпуск на июль, необходимо поторопиться", — указали в туркомпании.В Tez Tour также рассказали, что россиянами на зарубежных курортах в первую очередь бронируются пятизвездочные отели. "В Египте свыше 60% бронирований приходится на отели категории пять звезд, абсолютное большинство туристов выбирают регионы Хургады и Шарм-эш-Шейха, в то время как курорты Сафага, Сома-Бэй и Макади предпочитают менее пяти процентов клиентов компании. В Турции наиболее востребованы туры с проживанием в Кемере, Белеке и Алании", — сказали в туркомпании.В Anex Tour, в свою очередь, отметили, что неоспоримым лидером продаж в этом летнем сезоне является Турция. "Однако несмотря на то что в июне расширялись программы региональными вылетами, все равно рейсов не так много, как это было ранее. Наиболее популярен по количеству объемов перевозки и, соответственно, спроса Анталийский регион, курорты Алания, Сиде, Кемер, Белек", — рассказали представители туроператора."В качестве изменений в спросе можем отметить рост спроса на Эгейский регион. Наиболее популярные курорты Бодрум, Мармарис, Кушадасы, Чешме. В этой части Турции доступны сразу три аэропорта прилета — Даламан, Бодрум и Измир, но, конечно, городов вылетов значительно меньше, чем в Анталию. К примеру, туры с перелетом в Измир доступны только из Москвы, но с июля произойдет увеличение количества рейсов с двух до пяти раз в неделю", — добавили в компании.Рост ценТуроператоры отметили, что цены в этом сезоне выше, чем годом ранее. "По сравнению с 2021 годом цены на туры в Турцию за аналогичный период выросли примерно на 40 процентов. В Египте также наблюдается увеличение стоимости отдыха, но, в отличие от текущего летнего сезона, в прошлом не было чартерного авиасообщения с курортами страны", — рассказали в Tez Tour.Ростуризм совместно с Минтрансом в середине мая согласовали 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию из России на период до 1 июля.

https://ria.ru/20220624/slezhka-1797244410.html

https://ria.ru/20220601/kipr-1792225044.html

https://ria.ru/20220625/gretsiya-1798036287.html

турция

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новости - туризм, турция, египет