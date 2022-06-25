https://ria.ru/20220625/obstrel-1798142707.html

Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Доломитному

Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Доломитному - РИА Новости, 25.06.2022

Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Доломитному

Украинские войска за 20 минут выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" по Доломитному и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, заявили в... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T21:06

2022-06-25T21:06

2022-06-25T21:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" по Доломитному и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:30 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм; 20:10 - н.п. Дылеевка - н.п. Доломитное: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20220625/obstrel-1798115878.html

донецкая народная республика

украина

пантелеймоновка (горловский район)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)