https://ria.ru/20220625/obstrel-1798142707.html
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Доломитному
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Доломитному - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Доломитному
Украинские войска за 20 минут выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" по Доломитному и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, заявили в... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:06
2022-06-25T21:06
2022-06-25T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" по Доломитному и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:30 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм; 20:10 - н.п. Дылеевка - н.п. Доломитное: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Доломитному
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Доломитное из "Града" и Пантелеймоновку